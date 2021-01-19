В Улан-Удэ начнут производство медицинского кислорода

Ежемесячные расходы на его поставку из других городов в пик пандемии превышали 22 млн рублей в месяц



Крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных газов и медицинского кислорода организует в Улан-Удэ новый резидент ТОР «Бурятия», компания «Байкалпромгаз», сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока

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Производство технических газов будет организовано на территории промышленного парка в Улан-Удэ после приобретения воздухоразделительной установки, монтажа и проведения пуско-наладочных работ. По соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» объем инвестиций превысит 889 миллионов рублей. После запуска производства в эксплуатацию, которое планируется в третьем квартале 2021 года, 100 местных жителей получат рабочие места.



Генеральный директор ООО «Байкалпромгаз» Юрий Вершинин считает: «Реализация проекта повысит надежность обеспечения медицинским кислородом учреждений здравоохранения Бурятии и Забайкальского края, что особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии».



Проект компании «Байкалпромгаз» поддержал также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По итогам своей поездки в Бурятию в ноябре 2020 года Денис Мантуров принял ряд решений по поддержке развития промышленности республики. Поручения по их исполнению даны департаментам ведомства.



«В пик распространения коронавирусной инфекции расход медицинского газообразного кислорода в ковидном госпитале на улице Солнечной в Улан-Удэ доходил до 75 000 литров в час, а в стационарах на Павлова, 12 и Пирогова, 30 и до 100 000 литров. Одновременно на искусственной вентиляции легких находились до 40 человек. Кислород поставлялся автотранспортом из Новосибирска, Ангарска, Томска. Ежемесячные расходы на его поставку составляли более 22 миллионов рублей в месяц. В такие моменты особенно понятно стратегическое значение начала регионального производства медицинского кислорода, которое не будет зависеть от транспортных и погодных условий, гарантирует непрерывность его подачи и позволит снизить его стоимость для больниц», - говорит заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Михаил Итыгилов.



Как отметил директор ООО управляющей компании ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») Тимур Будаев, в течение 2020 года правительством России дважды принимались постановления о расширении ТОР «Бурятия». Это позволило предпринимателям, которые нацелены на развитие бизнеса, получить новые возможности: льготы по налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку в строительстве инфраструктуры, субсидирование кредитной процентной ставки и административные преференции.



«На сегодняшний день подписано десять соглашений об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия». Проекты резидентов с общим объемом инвестиций в размере 9,6 миллиарда рублей находятся на различных стадиях реализации, после их ввода в эксплуатацию более 1 480 местных жителей смогут трудоустроиться на новых предприятиях», - уточнил руководитель управляющей компании.



Фото: rostec.ru

