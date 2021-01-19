Глава Бурятии наградил талантливую молодежь

Семеро учащихся образовательных учреждений получили госпремии республики





18 января в театре оперы и балета глава республики Алексей Цыденов вручил награды лауреатам госпремии Бурятии. Ими стали семеро учащихся школ искусств, студенты и школьники. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, мероприятие прошло в рамках поддержки талантливой молодежи.

– Благодарю лауреатов премии за выбранный жизненный путь. Спасибо за вашу смелость, за вашу дерзость, за вашу трудоспособность и творчество. Хочу пожелать вам, чтобы вы также шли вперед, чтобы у вас все в жизни получалось, чтобы вы были счастливыми людьми и, конечно, радовали нас своим искусством и творчеством, – обратился к лауреатам госпремий глава Бурятии Алексей Цыденов.Госпремии присуждены:- Булгатовой Екатерине Сергеевне, студентке 4 курса «Колледжа искусств им. П.И. Чайковского», специальность – цирковое искусство;- Уладаевой Арине Сергеевне, учащейся 7 класса «Бурятской республиканской цирковой школы», специальность – цирковое искусство;- Очирову Лудубу Дагбаевичу, студенту Колледжа искусств им. П.И. Чайковского, специальность – теория музыки;- Халмактанову Александру Алексеевичу, учащемуся 8 класса «Детской школы искусств №3» Улан-Удэ, специальность – фортепиано;- Чимитдоржиевой Саяне Нарановне, учащейся Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;- Ивановой Алине Игоревне, учащейся 6 класса Детской школы искусств им. Б.Ямпилова при «Колледже искусств им. П.И. Чайковского», специальность – эстрадный вокал;- Хорошуновой Валерии Сергеевне, учащейся 7 класса «Детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева», специальность – живопись;Как отмечают в правительстве, что в 2020 году была учреждена новая премия в области театрального искусства. Решение о ее учреждении принято Советом по культуре при главе Бурятии в феврале прошлого года. Алексей Цыденов поддержал предложение творческой общественности.Новая премия в области театрального искусства присуждена Галине Шойдагбаевой за вклад в развитие профессионального театрального искусства республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии