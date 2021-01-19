Жители Улан-Удэ начали активно регистрировать своих собак

Регистрацию прошли почти 900 четвероногих питомцев, ведется их вакцинация
В Улан-Удэ растет число обращений горожан по регистрации домашних животных. При этом снижается количество жалоб в единую дежурно-диспетчерскую службу на присутствие в городе безнадзорных собак, сообщили в городской администрации столицы Бурятии.
С 24 декабря на территории Улан-Удэ работают четыре группы специалистов Улан-Удэнской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Ежедневно проводится подворовый обход совместно со специалистами районных администраций в жилом секторе с проведением вакцинации всех домашних животных. Параллельно ведется и их регистрация – за день регистрируется около ста собак. Всего за этот период провакцинировано 687 собак и 113 кошек, зарегистрировано 894 голов домашних животных. Для большей результативности вакцинация животных будет производиться и в выходной день – по субботам.
Эти данные обнародованы сегодня на оперативном штабе по обращению с безнадзорными животными под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.
«Увеличилось количество бригад, которые занимаются непосредственно изъятием собак с улиц по обращениям жителей. Мы ежедневно запускаем 14 бригад, основные организационные моменты, я считаю, мы прошли. Теперь надо поддерживать эту работу в правильном русле и контролировать ситуацию», – подчеркнул Игорь Шутенков.
«Кроме того, запущена акция по льготной стерилизации домашних животных: владелец оплачивает стоимость расходных материалов и услугу. В отличие от частных клиник наши расценки гораздо ниже», – отметил начальник Улан-Удэнской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Руслан Шагдуров.
Заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев доложил, что подрядными организациями определены дежурные бригады для оперативной отработки сообщений горожан.
Власти Улан-Удэ взялись за наведение порядка в «собачьем» вопросе после серии нападений бродячих псов на людей. В частности, они сильно покусали в поселке Забайкальский 20-летнюю девушку и 11-летнего подростка, которых направили на лечение в Москву.
Как сообщал «Номер один», администрация города вводит комплексные меры по работе с безнадзорными животными. В планах построить приют на удалении от города, с теплыми помещениями, операционной, а также отделением выхаживания собак. Также предлагается ввести дополнительные правила собаководов. Среди них:
- обязательное страхование ответственности владельцев собак;
- обязательная стерилизация (за исключением случаев разведения породистых собак);
- обучение и выдача разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке;
- обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными;
- условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах – согласие более чем 75% соседей по подъезду.
Также мэр города Игорь Шутенков отмечам, что считает нужным приостановить действие отдельных пунктов федерального закона о животных в части, связанной с режимом «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». «Приостановление видим до момента создания на территории города полноценной комплексной инфраструктуры, о которой я упомянул выше», – отмечал мэр.
Фото: ulan-ude-info.ru
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