Глава Бурятии призвал беречь зоозащитников

«Кровожадные» власти республики и Улан-Удэ помогут приютам для бродячих собак



Помощь приютам для бродячих животных, организация теплых помещений для стерилизации собак и передержки после операции, а также возможность переноса приюта «Надежда» за черту города. Такие вопросы обсудили на встрече в среду, 20 января, глава республики Алексей Цыденов, представители региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии» и трех частных приютов в Улан-Удэ: «Кот и Пес», «Возрождение» и «Надежда».



Глава Бурятии принял ряд решений по дальнейшей работе приютов для собак в республике. В частности, Алексей Цыденов дал поручения профильным министерствам и ведомствам оперативно подготовить смету по суммам, которые потребуются для помощи приютам. Все финансовые обоснования планируется вынести на согласование на февральской сессии Народного Хурала. Администрации Улан-Удэ совместно с районными администрациями поручено определить земельные участки для постройки нового приюта, а также участок для переноса приюта «Надежда», расположенного в поселке Забайкальский, сообщает пресс-служба правительства республики.



«Коллеги, расскажите как живете, какие у вас проблемы, какие предложения. У нас проблема с собаками актуальная, поэтому приютам, конечно, быть. И как это правильно организовать, давайте обсудим», - обратился к представителям приютов Алексей Цыденов в начале встречи.



Как отметила сопредседатель региональной общественной организации «Зоозащитники Бурятии», директор приюта «Кот и Пес» Наталья Филиппова их приюту требуется значительная финансовая помощь по его содержанию и текущему ремонту. По словам Натальи Филипповой, конфликтов с местным населением у приюта нет, поэтому в переносе из жилого сектора их организация не нуждается. На сегодняшний день в приюте содержится около 170 собак и 30 кошек.



«Наш приют работает с 2009 года, в Комитете по управлению имуществом мы попросили помещение для организации именно приюта и нам в безвозмездное пользование предоставили территорию бывшего детского лагеря «Тополек» в Южлаге, переулок Псковский, 38. Здесь мы предусмотрели все санитарно-технические нормы. То есть, 200 метров удаления от жилья мы соблюдаем. К нам, в принципе, от населения никаких претензий нет, потому что у нас просто нет жилых домов в округе. Дальше СНТ «Пищевик» находится, еще больше в удалении от нашего приюта. Поскольку мы благотворительная организация, естественно у нас проблем всегда хватает. Мы сначала хотели мини-приют создать на 50 животных, как образцово-показательный, но, к сожалению, у нас это невозможно в Улан-Удэ. Да, и с районов к нам животных тоже везут, просят принять бездомных. Нас просто забросали коробками со щенками, с котятами. У нас бывает в день по две коробки. Просто привозят, бросают, мы даже не знаем кто. За счет добрых людей, благотворителей строим вольеры, за 11 лет они уже приходят в негодность их надо ремонтировать, на стройматериалы у нас естественно денег нет», - рассказала директор приюта «Кот и Пес».



Директор приюта «Возрождение» Валентина Кушнарева, расположенного в селе Вознесеновка, Тарбагатайского района, рассказала, что в настоящий момент в приюте содержится 1475 собак, организации требуется помощь по оформлению земельного участка в собственность и материалы для постройки вольеров.



«До ближайшего жилого массива у нас 800 метров, мы находимся на горе в чистом поле и получается, что никому не мешаем. У нас 3 гектара земли, приют полностью огорожен. Большая часть забора из профлиста. Все собаки находятся на территории приюта. За территорией при проверках не было у нас животных. Арендная плата 34 тысячи в год, работают четыре работника. Нам необходимо оформить эту землю в собственность, нужна помощь по постройке вольеров, ну, и, так как у нас территория огромная, необходима вторая скважина для воды», - добавила Валентина Кушнарева.



Как отметили участники встречи, самые большие сложности на сегодня у приюта «Надежда», расположенного в поселке Забайкальский по ул. Совхозная, 54.



«Мы открылись в 2009 году. Когда мы открывались, вокруг жилых домов не было, со временем поселок разросся и сейчас мы находимся в самом центре жилого массива. 17 января нас впервые подожгли, мы открыли сбор средств на видеокамеры, потому, что происходит кровавый самосуд над собаками, на нас нападают. Я понимаю местных жителей, и мы готовы к переезду, но переехать в чистое поле мы не можем, нам нужна скважина, огороженная территория, вольеры и в целом, в дальнейшем помощь в переезде», - отметила директор приюта «Надежда» Виолетта Краснобаева



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в свою очередь, сообщил, что готовится к постройке еще один приют в районе промзоны на Стрелке. «Готов говорить с владельцами существующих приютов о перемещении туда собак. Животных из приюта «Надежда» планируется пока что перевезти в приют в Тарбагатайском районе, то, что их из жилой зоны надо убирать, это однозначно», - сказал Игорь Шутенков.



Что касается существующих приютов, глава Бурятии дал поручение Республиканскому агентству лесного хозяйства выделить необходимое количество пиломатериалов для постройки вольеров для собак. Министерству имущественных и земельных отношений, а также администрации Тарбагатайского района поручено отработать вопрос с приютом «Возрождение» по приватизации земельного участка. Минсельхозпроду поручено организовать подвоз опилок для отсыпки земли, для подстилки для животных.



«Нам надо сохранить инициативных людей, которые уже многие годы занимаются этими приютами. Определимся с землей, поможем приюту «Надежда» с переездом, если надо 2 тысячи вольеров, значит, построим такое количество или больше. Просьба, коллеги: все просчитать. Необходимо посмотреть по субсидированию, просьба просчитать механизацию, в том числе, по развозу корма в приюты. Просьба посчитать всю смету быстро, у нас февральская сессия скоро, нам нужно выйти с понятными суммами по помощи приютам», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Отметим, что пресс-релиз о встрече появился после информации о ней, распространенной в соцсетях приютом «Кот и пёс». В этом посте зоозащитники известили общественность о кровожадности властей, которые якобы отчитались об уничтожении в городе 1 000 собак и планах уничтожить 10 000 бродячих четвероногих. «Мэрия не отчитывалась о проведенной работе. Ни о какой тысяче уничтоженных собак речи не шло», - подчеркнули в администрации главы и правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

