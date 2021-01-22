Минздрав Бурятии объяснил задержку зарплаты медикам техническими проблемами

Днем ранее улан-удэнские врачи опубликовали анонимную жалобу в соцсетях



Вчера в паблике «Весь Улан-удэ» в инстаграме появился анонимный пост от сотрудников Городской больницы №4. В нем говорится, что зарплату медикам задержали уже на 6 дней, а объяснений этому никто не дает.



Минздрав Бурятии прокомментировал ситуацию.



– Заработная плата за первую половину декабря была выплачена медицинским работникам Городской больницы №4 в установленные сроки. Заработная плата за вторую половину декабря поступит 22 января 2021 года, – сообщили в министерстве.



В Минздраве пояснили, что задержка заработной платы медикам городской больницы произошла «в связи с техническими проблемами, связанными с перечислением».



Фото: «Номер один»