Сергей Гашев: главная задача - снизить рост популяции безнадзорных собак

Руководитель КГХ прокомментировал «собачьи» инициативы мэрии





Заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев поделился планами мэрии по нормализации обстановки в Улан-Удэ с безнадзорными животными на законодательном уровне. О том, что планируется предпринять в этой сфере, чиновник рассказал в интервью «Номер один»

- Введённый федеральный закон об ответственном обращении с животными - это безусловное благо, позволяющие обеспечить гуманное обращение с безнадзорными животными. Но в Улан-Удэ популяция бездомных особей слишком большая – по разным оценкам, до 20 тысяч особей. Инфраструктуры, способной принять на себя обращение с таким количеством собак, нет в большинстве регионов России, в том числе и в Бурятии.Более того, популяция постоянно растет. Ведь Улан-Удэ и городская агломерация сформированы значительными массивами частного сектора. На сегодня более 67 тысяч частных домов. Во дворе почти каждого живёт собака. Зачастую владельцы не стерилизуют своего питомца и более того, намеренно выпускают его «погулять» за ограду. Эта огромная масса собак и является базой для воспроизводства безнадзорных животных. Поэтому часть наших инициатив касается воспитания ответственности владельцев животных, связанной с приобретением и содержанием собак.Поэтому, мы предлагаем приостановить действие некоторых пунктов федерального закона, поскольку рост популяции безнадзорных животных будет всегда превышать количество животных, в отношении которых может быть применён режим ОСВВ («отлов-стерилизация – вакцинация – выпуск»). Кроме того, в городе отмечены нападения собак на людей с участием уже стерилизованных собак с биркой в ухе.- Приобретение - ответственный шаг, к которому люди должны подходить зрело, взвешенно. Считаем, что перед приобретением собаки человек должен пройти обязательное обучение, например, как перед приобретением автомобиля или оружия. Собаку можно сравнить с источником повышенной опасности. В рамках обучения человек должен сформировать представление об опасности, которую может представлять животное. Обучение могут проводить зоозащитные и волонтерские организации, ветеринары и кинологи.- Эта финансовая мера будет дополнительным инструментом повышения ответственности владельцев. В ряде зарубежных стран действует такая мера, и там нет проблем с безнадзорными животными. Например, в Чехии учёт животных ведут городские власти. Содержание собаки обходится в среднем около 1500 крон. А в Германии каждая собака ставится на учёт не в муниципалитете, а в налоговой службе. В среднем сбор на собаку в Германии составляет 100 евро в год.Размеры сбора у нас в Бурятии должны будут рассчитаны специалистами с учетом социально экономической ситуации. Кроме того, от уплаты налога должны быть освобождены собаки-поводыри и служебные собаки.- Подкармливая безнадзорных животных люди провоцируют их проживание вблизи с домами, школами, площадками. Собаки находятся в постоянной близости с людьми, ожидая подачки. Человек в данном случае проявляет псевдозаботу, половинчатую ответственность, не принимая участия в судьбе животного, а лишь привлекая его к месту скопления людей, к жилому массиву.- Дорогую породистую собаку хозяин не выбросит, и даже не выпустят одну на улицу. Пополняют агрессивные стаи беспородные собаки, которые вынуждены проходить суровый естественный отбор.Бесконтрольное размножение собак в чрезмерно разросшемся частном секторе в Улан-Удэ приводит к постоянному пополнению популяции безнадзорных животных. Щенков подбрасывают к магазинам, оставляют в коробках в подъездах, возле мусорных контейнеров. По оценкам исследователей, большая часть щенков, оставленных на улице, погибают в первый год жизни.Выжившие щенки, прошедшие суровую школу выживания, становятся озлобленными, недоверчивыми, агрессивными особями. Единственный выход остановить постоянный рост популяций — это поголовная стерилизация собак частного сектора.- Городская среда не является естественной средой обитания животных. Приобретение и содержание собаки в квартире — это гораздо более ответственный шаг, чем содержание в частном секторе. Наличие соседей по подъезду предъявляет к собственнику собаки дополнительные требования. Собака у других людей, у соседей может вызвать психологический и физический дискомфорт, например, аллергия у взрослого или испуг у ребёнка. В связи с этим предлагаем процедуру согласования приобретения собаки с соседями по подъезду. Точно также как согласование переоборудования квартиры под магазин или кафе.- В настоящее время в России страховые компании страхуют собак, котов и даже крупный рогатый скот. О стоимости такого полиса можно найти информацию в интернете. Поскольку собак можно причислить к источникам повышенной опасности, страховой полис гарантирует возмещение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. Это необходимая мера, именно поэтому мы предлагаем сделать страхование обязательным.«Собачье ОСАГО» поможет в тех случаях, когда собака причинила ущерб имуществу или здоровью прохожим. Разумеется, от собак разных размеров и пород исходит риск разной степени. Соответственно предлагаем внедрить градацию стоимости полиса исходя из размеров и пород собаки.- Безнадзорное животное добывает питание в основном путем проникновения в контейнеры. А контейнеры с крышкой, открывающейся при нажатии педали, ограничат доступ к такой «кормовой базе».В то же время, огромный объём пищевых отходов из общепита может служить кормовым ресурсом приютов для содержания безнадзорных животных. Разумеется, речь идёт о свежей продукции, которую могут употреблять в пищу собаки. Испорченная или скоропортящаяся продукция может пойти на приготовление почвогрунтов, которые так нужны в нашем городском хозяйстве.- Для содержания животных необходима полноценная инфраструктура. Случай в мкр. Забайкальском наглядно продемонстрировал необходимость удаления приютов от жилых массивов. У приюта должна быть оформлена полноценная санитарно-защитная зона, защищающая как людей, так и постояльцев приюта. Все собаки из приютов, находящихся в черте города, должны быть перемещены за пределы жилых зон.- Отметим, что это только инициативы. И, разумеется, они требуют общественного обсуждения. Большинство тезисов требует изменения федерального законодательства, именно поэтому мы направили предложения главе Бурятии Алексею Цыденову, а также нашему депутату Государственной Думы АлдаруДамдинову.Фото: мэрия Улан-Удэ