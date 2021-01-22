Власти Бурятии снимают часть «ковидных» ограничений

В частности, будет отменено требование по переводу 30% работников на «дистанционку»





21 января на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение о снятии части ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В частности, будут сняты требования по переводу работников организаций на гибкий график работы и переводу 30% работников на дистанционный режим работы.Школы в районах республики с численностью обучающихся свыше 1000 человек планируется полностью перевести на очный формат обучения. Ранее для таких больших школ был организован перевод 30% обучающихся на дистанционное обучение. Решение по городским школам будет принято на ближайшем заседании республиканского оперштаба.Фото: пресс-служба правительства Бурятии