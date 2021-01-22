В Улан-Удэ отремонтируют улицу Чертенкова

Всего на ремонт «убитой» дороги выделено 55 миллионов рублей



В этом году в Улан-Удэ запланирован ремонт дороги протяженностью 2 километра по улице Чертенкова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщила пресс-служба городской администрации.



Сейчас по объекту проходят торги, окончательные их итоги будут подведены 26 января. Всего на ремонт дороги выделено 55 миллионов рублей.



Отметим, дорога по улице Чертенкова является социально необходимой - по ней проходит движение трамваев нескольких маршрутов, здесь находятся общественно-значимые учреждения: школа №48 и городская поликлиника №6.



Последний ремонт на этом участке проводился несколько десятков лет назад. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии - имеется большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин.



В новом строительном сезоне дорожники уберут старое покрытие с помощью фрезерования, выровняют дорогу асфальтобетонным покрытием и полностью заменят дорожные бортовые камни. Будут отремонтированы существующие тротуары, планируется строить новые. Кроме этого дорожники устроят посадочные площадки на автобусных остановках. В завершение ремонтных работ специалисты выполнят мероприятия по безопасности дорожного движения - установят предупреждающие знаки, нанесут разметку.



Обновление дорожного полотна будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в рамках этого проекта запланирован ремонт 25 участков дорог на сумму 700 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

