В Улан-Удэ во всех школах сегодня проведут незапланированный классный час

Занятия пройдут в то время, когда планируется несанкционированный митинг в поддержку Навального







Вчера в родительские чаты всех городских школ пришли срочные сообщения от администраций учебных заведений. Родителям и школьникам сообщили о том, что в субботу будет проведено незапланированное ранее занятие – классный час, явка на которое строго обязательна. В некоторых школах классный час провели в числе первых уроков, тем самым отодвинув время других занятий. В других школах внеплановый урок проводят после окончания занятий в 14 часов. Так или иначе школьников постарались занять чем-то именно в определенный временной промежуток.



Родители многих школьников возмущены внезапным изменением расписания, ведь у многих учеников на это время были запланированы занятия у репетиторов, кружки или секции.



- Понятно, что ребят заняли уроками именно в это время из-за акции протеста, которая планируется сегодня в городе. Но мой ребенок и не собирался туда идти, а занятие с репетитором для подготовки к ЕГЭ пришлось отменить. Что происходит вообще? Что за паника властей? – недоумевают родители школьников.



В тех школах, где на данный момент уже прошли классные часы, выяснилось, что на уроке действительно детям вновь говорили о Навальном.



- На классном часе детей в очередной раз предупредили, чтобы они не ходили никуда, а сидели дома сегодня, - говорит мама одиннадцатиклассника Елена Иванова.



Напомним, сегодня в Улан-Удэ планируется несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как известно, в подобных мероприятиях вопреки закону нередко участвуют несовершеннолетние. В связи с этим в родительские чаты улан-удэнцев





Вчера в родительские чаты всех городских школ пришли срочные сообщения от администраций учебных заведений. Родителям и школьникам сообщили о том, что в субботу будет проведено незапланированное ранее занятие – классный час, явка на которое строго обязательна. В некоторых школах классный час провели в числе первых уроков, тем самым отодвинув время других занятий. В других школах внеплановый урок проводят после окончания занятий в 14 часов. Так или иначе школьников постарались занять чем-то именно в определенный временной промежуток.Родители многих школьников возмущены внезапным изменением расписания, ведь у многих учеников на это время были запланированы занятия у репетиторов, кружки или секции.- Понятно, что ребят заняли уроками именно в это время из-за акции протеста, которая планируется сегодня в городе. Но мой ребенок и не собирался туда идти, а занятие с репетитором для подготовки к ЕГЭ пришлось отменить. Что происходит вообще? Что за паника властей? – недоумевают родители школьников.В тех школах, где на данный момент уже прошли классные часы, выяснилось, что на уроке действительно детям вновь говорили о Навальном.- На классном часе детей в очередной раз предупредили, чтобы они не ходили никуда, а сидели дома сегодня, - говорит мама одиннадцатиклассника Елена Иванова.Напомним, сегодня в Улан-Удэ планируется несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как известно, в подобных мероприятиях вопреки закону нередко участвуют несовершеннолетние. В связи с этим в родительские чаты улан-удэнцев поступают сообщения с просьбами предостеречь детей от участия в политических движениях.