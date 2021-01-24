Как правильно лечиться, порядок оформления инвалидности и можно ли получить помощь без полиса

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



В рубрике "Справбюро" новая порция насущных вопросов и подробных ответов на них.



Как правильно лечиться?



Я студентка, ответьте, пожалуйста, на главный вопрос - как лечиться качественно и бесплатно? (при учете неквалифицированных "докторов" и их пофигистского отношения к пациентам).

Арина, Улан-Удэ



Отвечает юрист Елена Федорова:



Арина, нужно знать о своей болезни, как можно больше, уметь видеть, тот ли это врач, который может вам помочь, и знать, что вы можете поменять его и учреждение здравоохранения. Нужно уметь и бороться за свои права. Например, знать ст. 124 и 125 УК РФ (неоказание помощи больному и оставление в опасности).



У вас есть все права на получение медицинской помощи бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в любом необходимом объеме. Поэтому вы можете попытаться заставить врача выполнить его должностные обязанности правовыми способами. Путь этот не прост, а другого (правильного) нередко и нет, - уговоры не всегда помогают. Если не реагировать на безразличие или хамство, получается уже два безразличия: врача и ваше. Создать для врача правовой – вполне реально. Например, обращаться в прокуратуру, а «врача» этого, при возможности, поменять.



Врач не лечит сверхурочно



Работаю врачом в поликлинике. В моих должностных обязанностях перечислены состояния пациентов, при которых я должна принять больных независимо от наличия полиса и их места жительства (боль, температура, осложнения заболевания). Какие ситуации или состояния по существующему законодательству обязывают врача поликлиники принять больных вне часов приема?



Отвечает Президент «Лиги пациентов» ligap.ru, юрист Александр Саверский:



Таких нормативов нет. Есть нормативы, сколько участковый врач должен тратить на прием пациента в среднем – 12 минут. А норматива работать после приема не существует, более того, это нарушение трудового законодательства. В этом смысле к врачу, который отказывает в приеме больным, сложно применима ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», когда администрация заставляет работать после работы, но нервы помотать могут.



С учетом Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» продолжительность рабочего времени медицинского персонала колеблется от 24 до 39 часов.



Согласно ст. 379 ТК РФ в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.



Поэтому, если врача обязывают работать свыше установленного для его должности лимита в неделю, то это уже нарушение Трудового кодекса, и в этом смысле правильнее говорить об ответственности главного врача, который не смог обеспечить прием больных, как руководитель, и так по цепочке можно дойти до других руководителей. Надеюсь, это когда-нибудь случится, и, может быть тогда можно будет ответить на вопрос: почему, притом, что в России, где чуть ли не самое большое число в мире врачей на душу населения, образуются такие очереди в поликлиниках?



Но если вы столкнулись с пациентом, которому необходима экстренная помощь, в поликлинике или за ее стенами, и поблизости нет других специалистов, вы обязаны помочь пациенту и вызвать скорую помощь. В такой ситуации неоказание медицинской помощи может квалифицироваться как уголовное правонарушение.



Срочная помощь бесплатная и без полиса



Если ребенка привезли в неотложную травматологию и нет с собой полиса, имеют ли право отказывать в осмотре?

Константин Викторович, Улан-Удэ



Отвечает юрист Елена Федорова:



В соответствии со статьей 41 Конституции все мы имеем право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях. В соответствии со ст. 20 Основ законодательства об охране здоровья граждан правительство ежегодно утверждает базовую программу государственных гарантий, по которой скорая и первичная медико-санитарная помощь оказываются бесплатно.



У гражданина есть право получения бесплатной помощи в государственных и муниципальных учреждениях без дополнительных условий. В ситуации, когда вам нужна срочная помощь, а вас не принимают, вы имеете полное право обратиться в местное отделение милиции. Это ст. 125 УК («Оставление в опасности»). При травмах, чем раньше оказана помощь, тем лучше идет заживление. Впрочем, это касается практически любой болезни.



В то же время, не стоит ставить здоровье ребенка в зависимость от настроения регистратора и даже правовой грамотности главврача и всегда иметь полис ОМС при себе.



Условия для инвалида



Я инвалид 1 группы, лежачая больная. Почему не работает программа реабилитации инвалидов - ни разу не позвонили и не спросили, в чем я нуждаюсь, а когда звонишь сама, отвечают, что, либо не обеспечивают, потому что нет средств, либо нужно стоять в очереди и ждать. А для чего существуют организации соцзащиты?



Отвечает юрист Елена Федорова:



Обратитесь, например, в Бурятское отделение Всероссийского общества инвалидов с вашей ситуацией. Я уверена, там дадут ответ на вопрос и помогут отстоять ваши права, ведь зачем еще нужны подобные организации, получающие господдержку?



По установленным правилам социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях, определяемых органами местного самоуправления с участием общественных объединений инвалидов.



Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях. Условия пребывания инвалидов в стационарном учреждении социального обслуживания должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей.



Порядок оформления инвалидности



Я по состоянию здоровья думаю получить инвалидность, но не знаю, с чего начать. Посоветуйте, пожалуйста.

Серафима, Улан-Удэ



Отвечает юрист Елена Федорова:



В поликлинике, где вы наблюдаетесь по состоянию вашего здоровья, вам должны были вам сказать предварительно, есть у вас основания или нет, и каков порядок вашего продвижения в этом направлении.



Это обосновано тем, что согласно Закону РФ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 20.02.2006. № 95 и Постановлению Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица инвалидом» от 20 февраля 2006 г. N 95, утвердившим «Правила признания лица инвалидом» гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения. Признание лица инвалидом осуществляется учреждением медико-социальной экспертизы.



Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет гражданина на медико-социальную экспертизу после проведения необходимого обследования, если оно подтверждает стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.



В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный представитель) имеет право обратиться в бюро МСЭ самостоятельно.



Перед началом оформления инвалидности следует помнить, что вообще инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности – это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.



В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид".



Когда лечили и недолечили



Мне недавно поставили пломбы, а зубы продолжают болеть. Лечился я в частной клинике и каждый раз, обращаясь с жалобой на боль, сталкиваюсь с недовольством. А в последний раз врач решила пересверлить зуб, но потребовала с меня дополнительно даже больше, чем в первый раз. Правомерно ли это?



Отвечает юрист Елена Федорова:



Порядок оказания стоматологических услуг регламентируется ГК РФ и Законом о защите прав потребителей. Также медицинские организации обязаны руководствоваться Законом об основах охраны здоровья граждан и Правилами оказания платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006. Если при установке пломбы или коронки, проведении отбеливания, вживлении имплантов допущены дефекты, клиент клиники вправе по своему выбору требовать от нее: бесплатного повторного лечения; снижения стоимости выполненных стоматологических работ; безвозмездной замены материала; возмещения трат, понесенных в связи с исправлением дефектов у другого стоматолога. Помимо этого, потребитель может расторгнуть договор, если исполнитель не устранил недостатки.



Некачественно оказанная стоматологическая услуга подтверждается: договором – доказывает факт заключения соглашения на конкретные услуги; чеком – является доказательством оплаты услуг; экспертным заключением – составляется врачом-стоматологом, который оценивает действия своих коллег на предмет соответствия стандартам и медицинским технологиям. Важно! В договоре должны быть предусмотрены условия и сроки оказания стоматологической помощи, порядок расчетов, права и обязанности сторон, их ответственность.



Для возврата денег за ненадлежащие стоматологические услуги потребуется написать претензионное письмо на имя руководителя клиники.



Если пациенту откажут в удовлетворении требований, он вправе защищать свои интересы в судебной инстанции. Если исполнитель отказывается признавать ошибки, необходимо направить в его адрес письменную претензию. Также желательно провести экспертизу качества медицинской помощи.



Претензия составляется в свободной форме и должна содержать подробную информацию об обстоятельствах оказания стоматологической помощи. Нужно четко и конкретно сформулировать требования к клинике, установить срок для устранения дефектов. Обращение вручается сотрудникам клиники под подпись. На экземпляре заявителя должна быть проставлена отметка о регистрации. Если у пациента нет возможности посетить медицинское учреждение, он направляет документы заказной корреспонденцией через «Почту России» или курьерскую службу.



Рекомендуем подкрепить претензию заключением медицинского эксперта. Экспертное исследование позволит выяснить причины возникновения дефектов на основании медицинской документации, снимков рентгена, результатов анализов. По итогам исследования делается вывод о качестве оказанной медицинской помощи, соответствии действий врача медицинским стандартам и технологиям.



Пациент вправе по выбору подать жалобу в Росздравнадзор или обратиться в суд за взысканием ущерба. К жалобе следует приложить договор, платежные документы и медицинскую выписку. Росздравнадзор устанавливает, какие нормы Закона об основах охраны здоровья граждан и Правил оказания платных медицинских услуг нарушены. По выявленным нарушениям выносится предписание об устранении дефектов медицинской помощи. Дополнительная документация запрашивается у клиники. Для получения материального возмещения, взыскания неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, следует подать исковое заявление в суд. Документы готовятся на основании правил, предусмотренных статьями 131—132 ГПК РФ. В ходе судебного разбирательства обязательно назначается судебная медицинская экспертиза. На рассмотрение спора уходит около трех месяцев. На период проведения экспертизы дело приостанавливается. После получения заключения эксперта – возобновляется. По результатам разбирательства выносится решение, которое обязательно для исполнения. Если клиника его проигнорирует, принудительная реализация судебного акта осуществляется через службу судебных приставов.

