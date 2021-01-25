Кто наводит тень на плетень?

Попытка раздуть скандал вокруг вице-мэра Улан-Удэ вызывает вопросы



В конце прошлой недели в Улан-Удэ пытались инициировать скандал, который быстро лопнул, так и не набрав оборотов. Через Интернет была вброшена сенсационная новость из Оренбурга о том, что там вынесен приговор по делу председателя Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергея Гашева, которого уличили якобы в растрате. Вердикт однозначный: вице-мэр столицы Бурятии должен уйти в отставку, так как не имеет теперь права занимать должности на муниципальной службе.



Пока местные СМИ приходили в себя от неожиданной новости и занимались ее проверкой, чтобы ударить по мэрии из главных калибров, в ситуацию вмешался сам Сергей Гашев. Не замеченный в любви к публичности вице-мэр выступил на планерке в комитете городского хозяйства, разъяснив своим коллегам ситуацию. Видео об этом распространил муниципальный телеканал «Тивиком».



Нет времени на сплетни



Суть короткого выступления такова. Будучи директором Оренбургского локомотиворемонтного завода, Сергей Гашев дал команду директору по персоналу найти вариант финансирования встреч делегаций и гостей завода, у которого не было статьи расходов на эти цели. Его заместитель «не придумал ничего лучше, кроме как собрать деньги со своих подчиненных». В результате судебных разбирательств ему назначили наказание в виде судебного штрафа в 450 тыс. рублей, который он погасил 30 декабря прошлого года.



- Никаких юридических оснований для моего отстранения на данный момент нет, и в прошлом году не было, - рассказал руководитель Комитета городского хозяйства. - Поэтому поясняю, чтобы никто не интерпретировал по-своему. Ведь сейчас СМИ могут искажать информацию. А у нас с вами открытые и честные отношения.



- Для чего мы сейчас собрались? – спросил он коллег. - Не только для того, чтобы я дал пояснения, но и для того, чтобы темп работы в комитете, который сейчас задан, ни на одну секунду, ни на одну йоту не стал меньше. Перед нами большие задачи. Впереди и летняя работа по ремонту теплотрасс, дворов. У нас нет времени на сплетни.



К сказанному добавим. Уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» появилось уже после ухода Сергея Гашева с Оренбургского завода летом 2019 года. Его подчиненный, которому он доверял, выбрал вариант сотрудничества со следствием, заранее отведя все угрозы от себя лично, но осложнив жизнь экс-директору завода. А Сергею Гашеву, кроме штрафа, выпало и погашение нанесенного ущерба – более 500 тыс. рублей.



Промышленный районный суд Оренбурга, видимо, учитывая все обстоятельства дела, счел судебный штраф вполне адекватным наказанием. Запретов на занятия должностей в органах власти и управления не выносилось, поэтому ни о какой отставке с нынешней должности речи быть не может.



К слову, об уголовном деле Сергей Гашев известил мэра Улан-Удэ сразу, как только узнал о нем.



- В администрацию Улан-Удэ устроился в июле 2019-го, дело было возбуждено в августе, если не ошибаюсь, но я об этом даже не знал. Знал, что там проходят какие-то действия, но в связи чем, неизвестно, мне говорили, что все нормально, беспокоиться не о чем, - рассказывает Сергей Гашев.



Лишь в начале 2020 года его вызвали в Оренбург как обвиняемого.



Особенности национального гостеприимства



Короткого объяснения вице-мэра хватило для того, чтобы разгоравшийся было скандал улегся. Однако в соцсетях появляются одинокие мнения о том, что в отставку ему все равно лучше подать. Мол, коррупция в деле так или иначе присутствует. И здесь, пожалуй, начинается явная подмена понятий.



Свой карман Сергей Гашев деньгами не набивал, подчиненным ущерба не наносил, им просто выписывались премии для сбора средств. А вот сама по себе традиция принимать «дорогих гостей» имеет место быть.



Руководителям всех рангов государственных, муниципальных органов, предприятий с госучастием приходится время от времени решать подобные вопросы, не имея законной статьи расходов на эти цели, ведь гостей принято кормить, поить и развлекать.



Дилемма: принял плохо – это уже не есть хорошо, принял хорошо – может быть плохо лично тебе. Так себе выбор. Вот и крутятся все, как могут.



- Для этого существуют и другие, вполне законные варианты поиска средств, я передоверился своему подчиненному, - рассказывает Сергей Гашев «Номер один».



Впрочем, очевидно другое. Наши традиции не всегда умиляют, но относить их все автоматически к разряду «коррупции» как-то не совсем логично. Запретить законодательно – дело другое. Хотя законопроект такого рода явно будет иметь сложную судьбу в палатах Федерального Собрания РФ.



Если скандал раздувают….



…Прогнозы прогнозами. Но сейчас более интересно уже другое. Скандал, который пытались разыграть против вице-мэра в медийном пространстве, вызывает и вопросы. Во-первых, крайне сомнительно, что приговор, размещенный на сайте Оренбургского суда, нашелся случайно. Навигация на судебных сайтах довольно сложна. По запросу в общих поисковиках на конкретное имя судебное решение автоматически выскакивает крайне редко.



Иными словами, в случае с Сергеем Гашевым ссылку на сайт Промышленного районного суда Оренбурга в бурятский Интернет вбросили с подачи людей, которые знали, где и что искать.



Отметим и другое. Сергей Гашев уволился с должности директора Оренбургского ЛВРЗ еще весной 2019 года. Чуть позже летом он был назначен замруководителя администрации Советского района Улан-Удэ по организационной работе. А осенью 2019 года - главой комитета городского хозяйства Улан-Удэ в статусе вице-мэра столицы Бурятии.



В принципе, просто вернулся на родину. В Улан-Удэ он родился в 1977 году и вырос на ПВЗ, выбрав для себя профессию железнодорожника. Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта (2002 год), Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит» (2006 год). Работу начинал слесарем по ремонту подвижного состава Улан-Удэнского ЛВРЗ.



А далее последовала карьера в компании «Желдорреммаш» (группа компаний «ЛокоТех»). Работал на заводе в Самаре, на Уссурийском ЛВРЗ, на родном ЛВРЗ, занимая должности замдиректора. Затем стал исполнительным директором Оренбургского локомотиворемонтного завода. Принимал его не в лучшем состоянии (рабочие разбегались), но сумел стабилизировать ситуацию.



В 2019 году мотивы его возвращения на родину вызывали вопросы. Сегодня он на них отвечает просто: «В системе «Желдорреммаша» я прошел все ступени, захотелось чего-то нового. Приглашение в Улан-Удэ мне понравилось перспективой попробовать себя в новом деле».



По всему получается, желающие помешать новому вице-мэру появились уже в Улан-Удэ. Вся история странным образом совпала с моментом, когда мэрия Улан-Удэ оказалась в центре внимания своими экстраординарными мерами по борьбе с бродячими собаками, в которой ключевую роль играет Комитет городского хозяйства. Предложение мэрии ввести мораторий на отдельные положения федерального законодательства об ответственном обращении с животными вызвало бурю эмоций в Госдуме РФ, депутаты которой даже обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу муниципалитета и наказать его чиновников.



Собаки не виноваты



Сам Сергей Гашев «собачью» версию своих неприятностей отвергает. Ни собаки, ни их защитники ко всему к этому отношения не имеют.



- Споры вокруг проблемы острые, но ведь позицию мэрии Улан-Удэ относительно моратория на отдельные положения федерального законодательства поддержали администрации и ряда других крупных городов Сибири и Дальнего Востока. Слишком остра ситуация, а из Москвы видно не все, - рассказал он.



Хотя отметим, могут быть и другие предположения. За полтора года своей работы новый руководитель Комитета городского хозяйства слишком рьяно взялся наводить порядок в этом самом хозяйстве. С этого года не будут наниматься подрядчики на проведение ямочного ремонта дорог. Этот ремонт мэрия будет осуществляться силами Комбината по благоустройству, и комитет городского хозяйства проконтролирует его качество. Стоимость подрядов на эти цели доходила до 16 млн рублей ежегодно, а качество ремонтов оставляло желать лучшего.



Произведены кадровые замены на муниципальных предприятиях Горлесхоз и Горсвет. Последний теперь сам выполняет работы на светофорном хозяйстве, а не раздает их подрядчикам. Есть и другие примеры экономии в городском хозяйстве, которые не могли понравиться ряду коммерческих структур, считавших городскую казну своей пожизненной вотчиной. Так что выбор версий весьма богатый.



В этом выборе, судя по всему, и лежат корни и истоки попытки раздуть скандал. И она провалилась к вящей выгоде горожан. Так тоже у нас бывает иногда. Лучше бы почаще.



Фото: ulan-ude-info.ru



