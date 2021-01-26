В Улан-Удэ яму на дороге прикрыли чемоданом

Жители засняли «ремонтную работу» на одной из дорог города



Улан-удэнец показал жителям дорожную яму, которую прикрыли чемоданом. Соответствующие фото и видео накануне появились в социальных сетях. Видеоролик с ямой разместили на странице «Весь Улан-Удэ».



– А вот это ямочный ремонт города Улан-Удэ. Чемоданом просто закрыли, – комментирует автор видео.



На странице паблика указано, что «чемоданная яма» расположена по улице Буйко, рядом со зданием Мировых судей Железнодорожного района.



Как ранее писал «Номер один», для ликвидации ям на дорогах Комбинат по благоустройству



Фото: «Аноним 03»

Улан-удэнец показал жителям дорожную яму, которую прикрыли чемоданом. Соответствующие фото и видео накануне появились в социальных сетях. Видеоролик с ямой разместили на странице «Весь Улан-Удэ».– А вот это ямочный ремонт города Улан-Удэ. Чемоданом просто закрыли, – комментирует автор видео.На странице паблика указано, что «чемоданная яма» расположена по улице Буйко, рядом со зданием Мировых судей Железнодорожного района.Как ранее писал «Номер один», для ликвидации ям на дорогах Комбинат по благоустройству решил использовать метод , активно применяемый в Якутии и других северных регионах. Как заявили в мэрии, зимой возможен временный ремонт ям щебеночно-гравийной смесью с добавлением воды, которая сразу замерзает и создает устойчивое нескользкое покрытие.Фото: «Аноним 03»