Запуганные собаками жители поселка в Улан-Удэ требуют отставок чиновников

Терпение граждан лопнуло после очередного нападения собак на ребенка
Вечером 26 января в поселке Забайкальский в Улан-Удэ прошел очередной сход местных жителей. Причиной собрания стало новое нападение собак на ребенка. На сходе, где присутствовали представители администрации города и журналисты, местные жители заявили, что уже готовы к кардинальным мерам: они собираются всем поселком обратиться в Генеральную прокуратуру России, в местную прокуратуру, а также написать обращение на имя главы республики Алексея Цыденова.
– На 26 января на территории поселка Забайкальский было зарегистрировано три жестоких нападения собак на людей, в том числе и детей. В связи с этим мы требуем отстранить от занимаемых должностей городских чиновников. На сходе 14 января они обещали принять меры о безопасном проживании в поселке Забайкальский и указывали сроки, которые не выполнены. Таким образом, просим отстранить ответственных за ситуацию чиновников от занимаемых должностей с обязанностью возмещения ущерба на восстановление пострадавших из личных средств. Так будет правильно! – заявила на сходе жительница поселка Забайкальский.
– Как мы должны отправлять в школу своих детей? У меня ребенок третью неделю сидит дома. Я боюсь его отправлять в школу. Я хоть работаю, но не могу отправлять его на такси каждый день туда и обратно, – возмущалась другая жительница микрорайона.
– Я бы хотел услышать от руководителей – кто понесет ответственность? Кто не выполнил задачу? Опять ребенок пострадал, – высказывался на сходе мужчина из Забайкальского.
На встречу с жителями приехали представители Комитета городского хозяйства, в том числе председатель комитета, заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, а также глава Октябрьского района Андрей Сухоруков.
Сергей Гашев, как и две недели назад, пытался рассказать жителям поселка, какие меры принимают городские власти для исправления ситуации. Однако на этот раз возмущенные жители уже не хотели слушать чиновника.
– Больше нападений по Забайкальскому не допустим, – заявил Сергей Гашев, успокаивая людей.
- А если будут, вы сложите полномочия, обещаете? – крикнул кто-то из толпы на видео.
– Работает прокуратура, будут определены виновные, – ответил чиновник, уйдя от прямого ответа на вопрос.
Напомним, несмотря на обещания властей решить «собачий вопрос», в поселке вчера произошло новое нападение – свора собак покусала 9-летнюю девочку. Как ранее сообщал «Номер один», к счастью, ребенка спас житель поселка, проживающий в доме рядом с местом нападения. Девочку с укушенными ранами волосистой части головы и бедра доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Это уже третий случай нападения собак на людей в микрорайоне Забайкальский, закончившийся госпитализацией пострадавших. Все началось в конце декабря минувшего года – тогда от животных жестоко пострадала 20-летняя девушка Татьяна Лоскутникова. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а спустя время транспортировали в московскую клинику. 11 января этого года от нападения собак сильно пострадал 12-летний мальчик – ему также потребовалась операция в столице.
Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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