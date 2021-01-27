В Бурятии двух ковидных больных эвакуировали на вертолете

Вертолет впервые совершил ночной вылет с площадки в Закаменском районе
В конце декабря в районе села Дутулур Закаменского района была открыта вертолетная площадка для работы санитарной авиации с возможностью ночных вылетов.
Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии, впервые ночной старт с этой вертолетной площадки состоялся 22 января. Медики эвакуировали из Закаменской ЦРБ двух пациентов с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией тяжелой степени.
Напомним, в прошлом году в рамках федерального проекта по обеспечению доступности медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах республике выделили 200 млн рублей на эвакуацию пациентов с использованием воздушных судов. Благодаря этому пострадавших из отдаленных районов транспортируют для получения высокотехнологичной медицинской помощи в республиканские стационары. Также бригады санавиации еще с прошлой весны участвовали в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19.
Фото6 скриншот видео ТЦМК
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