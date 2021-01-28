Жительнице Улан-Удэ вернули стоимость сгоревшей из-за COVID-2019 путевки

В этом женщине, собиравшейся во Вьетнам, помогли судебные приставы



В Бурятии благодаря судебным приставам жительнице Улан-Удэ возместили оплаченную по туристическому договору денежную сумму, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В прошлом году женщина запланировала отпуск за границей и купила путевки во Вьетнам. Однако она и ее семья не смогли отправиться в запланированный отпуск из-за вспышки коронавируса COVID-2019. Горожанка направила в адрес туристического агентства заявление о расторжении договора и о возвращении оплаченной стоимости тура, но, не получив ответа от агентства, она вынуждена была обратиться в суд.



Суд, изучив материалы дела, исковые требования истца удовлетворил и присудил ответчику выплатить оплаченную по договору денежную сумму, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 170 тысяч рублей.



Судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении должника исполнительное производство. На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объеме за счет обращения взыскания на доходы должника.



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