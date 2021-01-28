Улан-Удэ может лишиться «путинских» автобусов

Федеральный закон обязывает до 2025 года ликвидировать муниципальные унитарные предприятия



Администрация Улан-Удэ направила в минтранс Бурятии и в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов предложение внести изменения в принятый в конце 2019 года федеральный закон, согласно которому создание унитарных предприятий в России запрещено, а существующие должны быть реорганизованы до 2025 года.



Внести изменения предлагается в перечень видов деятельности, для которых могут быть созданы унитарные предприятия, а именно – включить в перечень работу общественного автотранспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Основой транспортной системы любого крупного города является пассажирский транспорт большой вместимости, для Улан-Удэ – это трамвай и автобусы большого и среднего класса. Сегодня их парком располагают только МУП «Управление трамвая» и МУП «Городские маршруты». У частных перевозчиков нет финансовых возможностей для приобретения и технических возможностей для обслуживания автобусов большого и среднего класса, содержания соответствующего им гаражного парка. Кроме того, с 2018 года фиксируется устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков», - рассказывают в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



Сейчас в перечень возможностей создания унитарных предприятий для отдельных видов деятельности включены предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров городским электрическим транспортом. Поэтому Управление трамвая Улан-Удэ сохранится в статусе муниципального унитарного предприятия.



Если предложение мэрии Улан-Удэ о внесении изменений в законодательство будет рассмотрено и решение о возможности сохранения унитарных предприятий, в сфере регулярных городских автоперевозок будет принято, то МУП «Городские маршруты» также сохранится. Но, если изменений в законодательстве не последует, МУП «Городские маршруты» ждет реорганизация в новую организационно-правовую форму.



Остается добавить, что муниципальный контроль при этом в лучшем случае сведется к минимуму. А усилия властей республики и Улан-Удэ по восстановлению нормальной работы муниципальных автобусов могут пойти насмарку.



Напомним, 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли в Бурятию в октябре прошлого года. Они были распределены на самые напряженные маршруты. Эта партия автобусов получила широкую известность благодаря тому, что на их бортах увековечены высказывания президента России Владимира Путина. К слову, в случае акционирования МУПа – не факт, что новый владелец «Городских маршрутов» сохранит раскраску передвижных цитатников.



Фото: ulan-ude-info.ru

