В Улан-Удэ уволили водителя маршрутки, наказавшего ребенка за рвоту

Вместо нужной остановки он довез мальчика до конечной и заставил убирать в салоне





Власти Улан-Удэ отреагировали на вопиющий случай, произошедший с 12-летним мальчиком в одном из автобусов на маршруте №56.

Вчера в соцсетях мама ребенка рассказала, что ее сыну стало плохо в маршрутке. На просьбу остановиться водитель сказал, что сделает это только на остановке. Ребенка вырвало. Водитель, решивший за это «наказать» мальчика, не стал высаживать его на нужной остановке.«Сказал, поедем на конечную на Стеклозавод убираться, и увез до конечной. На улице зима, холод, ветер. В итоге ребёнок 1,5 часа не понятно как со Стеколки добирался до дома», - сообщила женщина.Как сообщили в пресс-службе мэрии, Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ выписал предписание перевозчику. Водитель уволен с маршрута.- Накануне руководитель маршрута был вызван в комитет. Инцидент был рассмотрен при участии матери ребенка. В адрес перевозчика направлено предписание о незамедлительном рассмотрении данного случая с ответственными лицами маршрута и водительским составом. Повторно ознакомить ответственных лиц и водителей с памяткой о порядке действий по недопущению случаев оставления в опасности несовершеннолетних пассажиров, применить меры строгого дисциплинарного взыскания к лицам, виновным в указанном инциденте, - рассказали в комитете по транспорту.Также данный случай будет рассмотрен на очередном планерном совещании со всеми городскими перевозчиками.Фото: мэрия Улан-Удэ