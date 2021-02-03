В Улан-Удэ медики не нашли оснований для госпитализации голодающего блогера

Дмитрию Баирову рекомендовали поесть
Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в фейсбуке рассказала, что сегодня посетила изолятор временного содержания. Там она встретилась с задержанными участниками несанкционированных митингов 23 и 31 января. Как отмечает Жамбалова, одного из арестантов отпустили вчера в связи с истечением срока наказания, сейчас в изоляторе остались три человека. По ее словам, у двоих граждан жалоб на условия содержания нет – они выходят на прогулки и получают передачи от родственников.
– С одним из участников встретилась в БСМП. Задержанный Баиров находится на официальной голодовке. Сегодня машиной скорой помощи был доставлен в БСМП с жалобами на слабость, боли в животе. Был осмотрен врачами, сделано обследование, оснований для госпитализации нет. Дежурным врачом направлен к терапевту для обследования в железнодорожную больницу. Там даны рекомендации в возобнолении приема пищи, назначены процедуры, – рассказала Юлия Жамбалова.
В своем посте она отметила, что одна из задержанных участников акции Ольга Байнишникова проходит лечение в республиканской больнице.
– С ней также состоялась встреча, получена жалоба на качество получаемой медицинской помощи. Мною направлен запрос в министерство здравоохранения, – отметила Жамбалова.
Напомним, «народного» блогера Дмитрия Баирова по решению суда арестовали на 25 суток за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального, которая прошла в Улан-Удэ 23 января. Практически сразу после этого он объявил голодовку, блогер не ест уже 6 дней.
Фото: "Номер один"
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