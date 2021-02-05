Блогер о советнике главы Бурятии: «Ведёт себя как прораб на стройке»

В соцсетях раскритиковали экономиста на госслужбе Алдара Бадмаева







Известный блогер Эрдем Гомбоев на своей странице в фейсбуке жестко раскритиковал советника главы Бурятии по вопросам экономики Алдара Бадмаева. Напомним, на днях советник сам привлек внимание общественности к своей персоне громкой отповедью неким неизвестным экономистам . Он заявил, что они «оторваны от реалий действительности» и задал им вопрос, где они были, «когда у нас три десятилетия вся экономика катилась в пропасть?».

Пост Алдара Бадмаева вызвал большой интерес в соцсети. Причем не столько текст его «послания» неизвестным экономистам, сколько персона самого советника. Не остался в стороне и блогер Эрдем Гомбоев.«Алдар Бадмаев, советник по экономике главы Бурятии пишет посты про собак, автомобильные пробки, но только не про экономику. Что происходит, куда двигаемся, непонятно. В былые времена он критиковал правительство Наговицына. А сейчас он, по сути, работает с теми, кого критиковал. Что он делает на работе? Выезжает ли он на предприятия, сельские поселения, КФХ? Нет ни одной фотки, публикаций по реальным проблемам. Его страница в ФБ похожа на страницу пресс-службы правительства, одни репосты и мелкие комментарии к ним. Нет ни одного нормального поста про состояние экономики республики, нет анализа. А про экономику Китая, Сингапура... у него вагон и маленькая тележка», - пишет возмущенный блогер.Эрдем Гомбоев также отметил, что по вопросу банкротства ведущих предприятий республики Алдар Бадмаев раньше «с умным видом» говорил, что чиновникам нужно жить на этих предприятиях, но не допускать банкротства. Однако став советником, он диаметрально поменял свое мнение.«Теперь он пишет - это рынок, мы не можем вмешиваться в хозяйственную деятельность и т.д. Нашел миллионы отговорок. В публичной полемике ведёт себя как прораб на стройке, банит своих оппонентов. Прошу прощения, не советник а советчик, от которого нету спроса и прока», - резюмирует блогер.В комментариях под постом пользователи в основном поддерживают блогера.«Приспособленец очередной. До кормушки добрался, вот и сидит тихо, а что - тепло, светло и мухи не кусают», - пишет один из них.«Ларчик просто открывается: должность, зарплата, повышенная пенсия и прочие возможности. И нет никакой идеологии или высокой морали», - комментирует другой.«Припоминаю в недалёком прошлом его эпохальный совет главе региона провести в республике «Фестиваль самогона»! Вот это действительно креатив, взбодрить людей на новые, так называемые, трудовые подвиги и свершения. Акцент выбран точно, ведь народ Бурятии «малопьющий, сколько пьём, всё мало!». Как говорит молодежь «укололся и забылся», ни тебе – ни митинги, ни возмущения по качеству жизни, ни прочие безобразия. ВОТ ЭТО СОВЕТНИК, а вы говорите!!!», - иронизирует еще один пользователь фейсбука.Фото: russianstock.ru