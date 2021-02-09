Глава Бурятии вручил госпремии ученым республики

А также поздравил призера всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» Елену Цыдыпову







Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил накануне награды лауреатам государственных премий в области науки, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Наука – это двигатель прогресса, она дает человечеству развиваться, адаптироваться к меняющимся условиям. Отрадно, что ученые Бурятии вносят свой вклад в развитие. Благодарю коллег за активную жизненную позицию, за поиск и стремление. Будущее республики зависит от того, как наша наука будет двигаться, а именно ваши труды имеют прикладной характер для Бурятии», - отметил Алексей Цыденов.



Государственную премию в области науки и техники в номинации «Естественные и технические науки» получил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Лубсан-Зонды Будажапов за монографию «Биокинетический цикл азота и оборот азотных пулов». В номинации «Гуманитарные науки» государственная премия вручена доктору юридических наук, заведующему лабораторией сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона БГУ Юрию Гармаеву за монографию «Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства предупреждения и нейтрализации». В области образования за учебное пособие «Экометрия: концептуальные положения и алгоритмы решения экологических задач» государственные премии присвоены профессору кафедры «Мелиорация и охраны земель» БГСХА Анатолию Куликову, заместителю директора по научной работе и перспективным проектам Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Маргарите Сордоновой и главному научному сотруднику Байкальского института природопользования СО РАН Баиру Гомбоеву.



Глава Бурятии также поздравил призера всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Награду получила учитель русского языка и литературы Российской гимназии №59 Елена Цыдыпова. Алексей Цыденов подчеркнул, что представитель от республики впервые вошел в пятерку финалистов престижного конкурса.



Напомним, всероссийский конкурса «Учитель года России» проходит ежегодно и направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в обществе. Начиная с 2000 года, республиканский этап конкурса проводится ежегодно. Через движение «Учитель года Бурятии» прошло более 600 человек. В 2020 году республиканский конкурс впервые прошел в дистанционном формате.



Фото: egov-buryatia.ru

