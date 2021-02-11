В Улан-Удэ «обнуленному» владельцу дорого джипа грозит лишение прав

Случаи манипуляций с номерами на машинах участились в столице Бурятии





Автомобилисты пускаются во все тяжкие: ставят накладки на номера, используют сувенирные знаки, закрашивают или завешивают цифры на госномерах. Которые, с одной стороны, помогают избежать штрафов с камер видеонаблюдения, а с другой - показывают «особый статус» автомобилиста.

Правда в МВД Бурятии предупреждают, что подобные шутки чреваты лишением прав.Один из хрестоматийных примеров использования сувенирного номера - черный Lexus, обнаруженный на прошлой неделе в Октябрьском районе Улан-Удэ. Водитель установил в рамки фальшивую сувенирную накладку с госномером о 000 оо 00 RUS. Можно сказать, «обнулился».Добавим, что фальшивые номера с любыми нужными цифрами и буквами как «сувенирные» продаются в Сети по цене около 1 тыс. рублей и пользуются большим спросом. Многие изготовлены на тех же производственных мощностях, что и обычные госномера. Они имеют светоотражающее внешнее покрытие и с виду часто неотличимы от настоящих.Госномера выпускаются в разных вариантах: самые дорогие, например, имеют магнитную сцепку. Это позволяет уйти от ответственности - при виде сотрудника ДПС водитель может нажать на кнопку и такой фальшивый номер просто отвалится на ходу. Настоящий же останется. Доказать при этом, что упавший сувенирный номер принадлежит конкретному владельцу, в этом случае довольно сложно.Однако большинство любителей «сувенирки» не особо заморачиваются подобными ухищрениями и просто прикручивают накладки на уже стоящие номера. Либо выкручивают их и ставят фальшивые.- В подобных случаях за установку на автомобиль заведомо подложных номеров придется нести ответственность по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» в размере 2,5 тыс. рублей, - сообщила инспектор отдела пропаганды УГИБДД МВД по РБ Наталья Шагдуржапова. - А в случае если автомобиль с подложными номерами остановлен сотрудником ДПС во время движения, то ответственность за нарушение резко ужесточается - предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок шесть месяцев.Как отмечают в ведомстве, если видеокамеры на дорогах не считывают госномер на автомобиле, то подобные транспортные средства часто передаются по ориентировке экипажам ДПС для задержания автомобиля. И установления причины «невидимости» машины для средств контроля.В ведомстве сообщили, что в 2020 году в Бурятии за установку фальшивых или видоизмененных знаков на автомобили привлекли к административной ответственности 41 автомобилиста. Еще 35 горе-автолюбителей лишены водительских прав за управление автомобилями с фальшивыми номерами. И стоит ли из-за подобных ухищрений с регистрационными знаками так рисковать своими водительскими правами?Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»