В Бурятии большинство собак, нападающих на людей, не являются бродячими

В 2020 году 52,1 % от общего числа нападений совершили животные, которые были хорошо знакомы людям







Сегодня состоялось рабочее совещание Общественной палаты РБ по проблемам реализации законодательства в сфере содержания и выгула домашних собак, а также защиты прав людей, пострадавших от нападения бродячих собак. Во время обсуждения чрезвычайно актуальной сегодня проблемы прозвучали интересные факты. Так, заместитель министра здравоохранения Наталья Логина озвучила следующую статистику: в 2018 году было зарегистрировано 2340 человек, пострадавших от укусов собак. В 2019 – 2225, а в 2020 году – 1698. При этом надо учитывать тот факт, что в 2020 году несколько месяцев республика (как и вся страна) просидела в домашней изоляции, на карантине. Поэтому особо радоваться таким радужным цифрам за 2020 год, вероятно, не стоит.



Но более интересны были другие цифры, которые показывают распределение собак, нападавших и укусивших людей, по их принадлежности. Статистику сформировали по принципу – знакомо ли было животное пострадавшим или свидетелям агрессии животного. И тут вырисовывается любопытная картина. В 2018 году 61% собак, укусивших людей, были из разряда «неизвестные» (то есть бродячие). 39% - нападавших животных – были «известные». Под термином "известные", в первую очередь, подразумеваются чьи-то домашние, либо цепные псы.



В последние же два года ситуация изменилась. Теперь большая часть нападений в республике совершается «известными» собаками. Так, в 2019 году число «известных» собак, укусивших людей, достигло 56,4%, в 2020 году – 52,1% от общего числа собак, которые нанесли травмы людям.



Таким образом, уверения зоозащитников и некоторых общественников о том, что винить в происходящем сегодня собачьем беспределе нужно людей, а, если быть точнее, хозяев животных, которые выпускают своих собак на самовыгул, оказались не беспочвенны.



- Количество нападений, совершаемых домашними или знакомыми собаками, превышает число нападений собак безнадзорных. Иными словами, кусают больше хозяйские собаки, но люди вымещают свою злость на бродячих, - говорит председатель комиссии по развитию территорий, экологии и природопользованию Общественной палаты Республики Бурятия Евгений Кислов. – В любом случае, если собака кусает людей – в этом виноваты люди, для меня это аксиома.



Речь идет не только о нерадивых хозяевах животных, но и о действиях, а, вернее, бездействии властей.



- Например, в прошлом году республика выделила Улан-Удэ и районам 55 млн. рублей на отлов собак. Из них 32 миллионов были возвращены в бюджет и не освоены. То есть реально в прошлом году отлов не работал. Отловили 3500 собак, из них 1900 выпустили после вакцинирования и стерилизации, остальных передали в приют или раздали другим людям. Второе – у нас нет ни одного муниципального приюта. То есть федерация выделила деньги на строительство приютов, причем это инвестиции в рабочие места, налоги, в конце концов. А город не может изыскать площадку на эти цели. У нас земли в Бурятии нет оказывается! Сегодня на совещании представитель мэрии так и сказал: «Мы не можем найти участок», - возмущается Евгений Кислов.



И хотя эколог и общественник ратует за безопасный город, он выступает против сомнительных методов работы в этом направлении.



- В настоящее время городская администрация взяла курс на умерщвление собак под предлогом бешенства. На самом деле, по закону умерщвлению подлежат те собаки, которые имеют признаки бешенства. А у нас приказ уничтожить 10 тысяч собак. Вы можете себе представить, чтобы у нас по городу бегало 10 тысяч бешеных собак? Тогда бы число укушенных доходило до 100 тысяч, а не как сейчас. Я считаю, это нарушение закона. Поймать и всех убить – это не вариант. Если есть кормовая база – собаки будут дальше активно размножаться. Это уже законы биологии, извините.



Евгений Кислов выступает за комплексные меры.



- Важно решить вопрос с муниципальным приютом для животных. Ужесточить спрос за самовольный выгул. Должна быть общая обязательная регистрация всех животных. Стерилизация организована по максимуму. Кстати, сегодня на совещании не смогли присутствовать представители от «ЭкоАльянс», которым мы хотели задать вопросы по поводу площадок накопления отходов – они сегодня являются кормовой базой для собак. Этот вопрос тоже важно решить, - перечисляет планы и способы борьбы с наболевшей бедой республики общественник.



Следующее заседание Общественной палаты, где будет принята резолюция по данному вопросу, планируется провести в апреле текущего года.



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