В Улан-Удэ избитый отморозками журналист идет на поправку

Владимира Жарова уже выписали из больницы





Жестоко избитого тремя подростками журналиста ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова выписали из больницы, сейчас он проходит лечение дома. Об этом в соцсетях рассказал сам пострадавший, отвечая на вопросы о состоянии своего здоровья, заданные ему в соцсети.