В Улан-Удэ избитый отморозками журналист идет на поправку

Владимира Жарова уже выписали из больницы
Жестоко избитого тремя подростками журналиста ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова выписали из больницы, сейчас он проходит лечение дома. Об этом в соцсетях рассказал сам пострадавший, отвечая на вопросы о состоянии своего здоровья, заданные ему в соцсети.
После резонансного нападения друзья, коллеги и просто неравнодушные жители республики буквально засыпали страничку Владимира Жарова в соцсети словами поддержки. Многих интересовало состояние здоровья корреспондента.
«Выписали домой, намного лучше стало. Пока лежу, слабость. Улучшения есть, уже не испытываю сильных головных болей. С понедельника в поликлинику и ещё какое-то время дома пробуду. Настроение весенние», - ответил журналист, поблагодарив всех за поддержку.
Напомним, вечером 30 января возле подъезда одного из домов на улице Ключевской в Улан-Удэ трое 17-летних подростков жестоко избили и ограбили 62-летнего Владимира Жарова. Журналиста ударили металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него телефон и другие вещи, с которыми скрылись.
Подростков быстро задержали. Они во всем сознались и рассказали об обстоятельствах нападения. Им предъявили обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении всех трех нападавших под стражу.
Однако Октябрьский районный суд Улан-Удэ посчитал, что обвиняемым будет достаточно домашнего ареста. Потерпевший и прокуратура с таким решением не согласились. Верховный суд Бурятии, рассмотрев их жалобы, решение райсуда отменил и отправил обвиняемых под арест до 31 марта.
Фото: с личной страницы Владимира Жарова в Фейсбук
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