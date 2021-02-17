В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП на остановке

Водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на пешехода на остановке общественного транспорта



В Улан-Удэ госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 5 февраля. Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по проспекту Строителей, в районе дома № 18 не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находилась женщина.



В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и в состоянии комы была госпитализирована в БСМП.



Убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Улан-Удэ по телефонам 8-3012-295133 и 89245555001.



Фото: ГИБДД

