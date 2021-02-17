В Улан-Удэ водитель удивил полицейских своей наглостью

Он смело пересек двойную сплошную и объехал пробку по встречной полосе (видео)







Излишне наглый водитель попал в объектив камеры фиксации нарушений ПДД, установленной на перекрёстке улиц Бабушкина и Ринчино в Улан-Удэ.

На кадрах видно, как автомобиль по встречной полосе обгоняет пробку, на секунду пытается перестроиться в свой ряд, затем снова выезжает на «встречку» и едет по ней, как ни в чем не бывало.









Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в прошлом году на данном участке дороги было зарегистрировано 19 ДТП, а с начала этого года 7 аварий, в том числе 3 с пострадавшими участниками дорожного движения.Отметим, штраф за данное нарушение ПДД составляет 5 тысяч рублей.Фото и видео: ГИБДД Бурятии