В Улан-Удэ юрист объявила сухую голодовку из-за административного ареста



Надежду Низовкину осудили на 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном митинге



В Улан-Удэ в Советском районном суде неожиданно прошел судебный процесс по делу Надежды Низовкиной – по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как поясняет сама правозащитница, о процессе она узнала только в самом зале суда.



– Сейчас в отношении меня неожиданно провели суд и присудили к административному аресту на 10 суток. Меня вызывали по другому суду, никакого оповещения именно об этом процессе не было. Вызывали меня по делу 20.6.1 КоАП РФ – за нарушение масочного режима. Внезапно провели заседание по 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Обвинили меня в том, что я 31 января собрала группу граждан через выступление на ютюб-канале, что я координировала, курировала собрание митингующих. На самом деле, меня задержали во время интервью, когда я давала информацию по числу задержанных, по апелляции Дмитрия Баирова и так далее, – рассказала правозащитница «Номеру один».



- Доводы о том, что это – воспрепятствование моей профессиональной деятельности, никакого внимания не получили. Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я объявляю сухую голодовку на весь срок своего ареста, – добавила Надежда Низовкина.



Надежда Низовкина заявила, что голодовку объявляет в знак протеста именно против порядка проведения судебного разбирательства.



– Я даже не знала, зашла на другой процесс, назначенный на то же время. Процесс, на который я пришла, отложили. Провели другой процесс совершенно неожиданно, когда я об этом не знала и готова не была, – отметила женщина.



Надежда Низовкина добавила, что защищала свои интересы сама, так как является юристом. На момент поступления информации женщина находилась в здании Советского районного суда в ожидании сотрудников ИВС.



Напомним, Надежде Низовкиной предъявили обвинение за участие и организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального. Ранее за участие в несанкционированном митинге Советский суд Улан-Удэ наказал блогера



фото: "Номер один" В Улан-Удэ в Советском районном суде неожиданно прошел судебный процесс по делу Надежды Низовкиной – по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как поясняет сама правозащитница, о процессе она узнала только в самом зале суда.– Сейчас в отношении меня неожиданно провели суд и присудили к административному аресту на 10 суток. Меня вызывали по другому суду, никакого оповещения именно об этом процессе не было. Вызывали меня по делу 20.6.1 КоАП РФ – за нарушение масочного режима. Внезапно провели заседание по 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Обвинили меня в том, что я 31 января собрала группу граждан через выступление на ютюб-канале, что я координировала, курировала собрание митингующих. На самом деле, меня задержали во время интервью, когда я давала информацию по числу задержанных, по апелляции Дмитрия Баирова и так далее, – рассказала правозащитница «Номеру один».- Доводы о том, что это – воспрепятствование моей профессиональной деятельности, никакого внимания не получили. Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я объявляю сухую голодовку на весь срок своего ареста, – добавила Надежда Низовкина.Надежда Низовкина заявила, что голодовку объявляет в знак протеста именно против порядка проведения судебного разбирательства.– Я даже не знала, зашла на другой процесс, назначенный на то же время. Процесс, на который я пришла, отложили. Провели другой процесс совершенно неожиданно, когда я об этом не знала и готова не была, – отметила женщина.Надежда Низовкина добавила, что защищала свои интересы сама, так как является юристом. На момент поступления информации женщина находилась в здании Советского районного суда в ожидании сотрудников ИВС.Напомним, Надежде Низовкиной предъявили обвинение за участие и организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального. Ранее за участие в несанкционированном митинге Советский суд Улан-Удэ наказал блогера Дмитрия Баирова 25-ю сутками ареста, а пенсионерку Наталью Филонову оштрафовал на четверть миллиона рублей.фото: "Номер один"