Памятник востоковеду Цыбену Жамцарано появится в Агинском

Мемориал выдающемуся ориенталисту возведут на грант администрации губернатора Забайкальского края



Агинская краевая библиотека выиграла грант администрации губернатора Забайкальского края на создание памятника российскому ученому-востоковеду Цыбену Жамцарано, сообщает официальный портал региона. Проект направлен на сохранение исторической памяти об уроженце Агинского Бурятского округа, общественно-политическом деятеле, одном из организаторов науки первой половины XX века, члене-корреспонденте Академии наук СССР, переводчике и писателе.



Эскизный проект памятника разработан Болотом Дондоковым, членом Союза архитекторов России, почетным архитектором Российской Федерации, заслуженным строителем Агинского Бурятского автономного округа. Памятник будет установлен в честь 140-летия Цыбена Жамцарано. Открытие состоится во время проведения международного фестиваля «Алтаргана» в июне 2021 года.



«Памятник будет служить объектом передачи исторической памяти народа от поколения к поколению. Знаменитый ученый для земляков является символом просвещения и высоких научных достижений. Памятник Цыбену Жамцарано будет установлен в центре поселка Агинское. Он гармонично впишется в архитектурный комплекс и будет включен в туристической маршрут «По местам наследия Цыбена Жамцарано». В рамках проекта библиотекой запланированы научные чтения, краеведческие, патриотические, исторические уроки, презентации», - рассказала автор проекта Дарима Дарижапова.



Цыбен Жамцарано родился в 1881 году в улусе Судунтуй. В 10 лет отец направил сына в город Читу для обучения в трехклассном училище, после юноша учился в гимназии в Санкт–Петербурге. С 1898-го по 1901-й годы учился в Иркутской учительской семинарии. В 1901 году начал работать в Агинском приходском училище. В 1906 году награжден серебряной медалью Русского географического общества за успехи в деле собирания фольклора. Через год назначен лектором монгольского языка на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 1910 году по инициативе Жамцарано в Санкт-Петербурге организовано первое бурятское книжное издательство «Наран» - «Солнце». В 1919-1920 годах работал профессором Иркутского государственного университета. Длительное время работал в Монголии, где выступил инициатором открытия в Урге первой светской школы, начал выпуск первой монгольской газеты «Столичная газета», журнала «Новое зерцало».



Главным делом в жизни Жамцарано являлся труд по собиранию и увековечиванию духовных ценностей родного народа. Он был фольклористом-теоретиком, входил в руководящие органы различных бурятских национальных комитетов, союзов, обществ и прочих организаций нации. Многие концептуальные и программные разработки Жамцарано легли в основу деятельности национального движения бурятского народа.

Цыбен Жамцарано работал в Ленинграде в Институте востоковедения Академии наук СССР. В тридцатые годы стал жертвой репрессий. Погиб в 1940 году, а по некоторым источникам – в 1942 году. Почти двадцать лет его имя было вычеркнуто из истории науки и культуры бурятского и монгольского народов. Посмертно он был реабилитирован в 1956 году.



Фото: aginskoe.ru