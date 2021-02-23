В Улан-Удэ проверят семью мальчика, который якобы ел остатки за гостями общепита

Детский омбудсмен Бурятии призвала жителей быть бдительными по отношению к детям

Уполномоченный по правам ребёнка Наталья Ганькина сообщила на своей странице в Фейсбуке, что органы опеки и попечительства проверят семью мальчика, который якобы доедал остатки еды за посетителями фудкорта.

- Две недели назад в средствах массовой информации было размещено сообщение о мальчике с фуд-корта в одном торговом центре города. Сегодня появилось новое сообщение. Хотелось бы успокоить горожан, мальчик, его семья, место жительства и учебы установлены. Органами опеки и попечительства района будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребёнка, - отметила Наталья Ганькина.

Кроме того, детский омбудсмен призвала жителей Бурятии быть бдительными по отношению к детям, потенциально находящимся в тяжелой семейной ситуации.

- Уважаемые взрослые, в случае, если вы видите, что существует опасность для жизни и здоровья ребёнка, семья нуждается в оперативном вмешательстве правоохранительных органов, немедленно обращайтесь в полицию по Единый экстренный канал помощи – 02 (со стационарных телефонов); 102/112 (для любых операторов мобильной связи). Если вам известно о неблагополучной ситуации в семье с ребёнком, если требуется срочная социальная помощь и вы не знаете куда обратиться – оставьте сигнал о неблагополучии. Сообщение можно передать анонимно, - сообщила Ганькина.

Напомним, жительница Улан-Удэ анонимно опубликовала пост о ребенке, который, по ее словам, доедал объедки за гостями заведений в ТРЦ Форум. Информация быстро распространилась в соцсетях Бурятии, ситуацию взяли под контроль соответствующие органы – ребенком оказался 11-летний школьник, который в свою очередь отрицал информацию в посте и сообщил, что купил еду на карманные деньги.

Номера телефонов для социальной помощи:

8-800-2000-122 (круглосуточный телефон доверия – по факту жесткого обращения с ребёнком),

8(3012) 55-39-18 (по работе с семьей и детьми), 8(3012)46-24-34 (Единый социальный телефон) - в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-30ч до 17-30ч с перерывом на обед с 12ч до 12-45ч,пятница с 8-30ч до 16-30ч.



фото: "Номер один"