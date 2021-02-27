27.02.2021
В Кяхте собирают предложения от жителей по благоустройству города

В Кяхте собирают предложения от жителей по благоустройству города

Заявку и свои предложения может подать любой гражданин в возрасте от 14 лет

В Кяхте появятся общественные пункты "Предлагай и выбирай". Начиная с сегодняшнего дня, они будут организованы в торговых точках. В частности это магазины "Книжный двор", "Белый месяц", продукты от Титана в п. Слобода и "Титан Купеческий". 

Свои идеи могут предложить жители от 14 лет. Как поясняют в кяхтинском отделе городского хозяйства, речь идет об общественных территориях. То есть это «те места, которыми неограниченно пользуется широкий круг лиц». В том числе площади, набережные, скверы, бульвары и парки. 

Заявка по благоустройству общественной территории должна содержать: название, обозначение места реализации, краткое описание, ожидаемые результаты реализации, ФИО заявителя, или наименование организации-заявителя (при желании контактные данные). Заявку можно подать и по электронной почте admmo02@mail.ru

Свои предложения горожане могут оставить до 4 марта 2021 года.  

По итогам обработки заявок состоится заседание комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Будет составлен итоговый перечень территорий, которые войдут в бюллетени для голосования. Работы на территориях, набравших больше всего голосов, будут проведены в 2022 и последующие годы.

Напомним, что в 2020 году по данной программе в Кяхте произведено благоустройство парка  п. Слобода, центральная часть города и зона отдыха у музея.

Общество
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