В Кяхте собирают предложения от жителей по благоустройству города

Заявку и свои предложения может подать любой гражданин в возрасте от 14 лет



В Кяхте появятся общественные пункты "Предлагай и выбирай". Начиная с сегодняшнего дня, они будут организованы в торговых точках. В частности это магазины "Книжный двор", "Белый месяц", продукты от Титана в п. Слобода и "Титан Купеческий".



Свои идеи могут предложить жители от 14 лет. Как поясняют в кяхтинском отделе городского хозяйства, речь идет об общественных территориях. То есть это «те места, которыми неограниченно пользуется широкий круг лиц». В том числе площади, набережные, скверы, бульвары и парки.



Заявка по благоустройству общественной территории должна содержать: название, обозначение места реализации, краткое описание, ожидаемые результаты реализации, ФИО заявителя, или наименование организации-заявителя (при желании контактные данные). Заявку можно подать и по электронной почте



Свои предложения горожане могут оставить до 4 марта 2021 года.



По итогам обработки заявок состоится заседание комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Будет составлен итоговый перечень территорий, которые войдут в бюллетени для голосования. Работы на территориях, набравших больше всего голосов, будут проведены в 2022 и последующие годы.



Напомним, что в 2020 году по данной программе в Кяхте произведено благоустройство парка п. Слобода, центральная часть города и зона отдыха у музея.



В Кяхте появятся общественные пункты "Предлагай и выбирай". Начиная с сегодняшнего дня, они будут организованы в торговых точках. В частности это магазины "Книжный двор", "Белый месяц", продукты от Титана в п. Слобода и "Титан Купеческий".Свои идеи могут предложить жители от 14 лет. Как поясняют в кяхтинском отделе городского хозяйства, речь идет об общественных территориях. То есть это «те места, которыми неограниченно пользуется широкий круг лиц». В том числе площади, набережные, скверы, бульвары и парки.Заявка по благоустройству общественной территории должна содержать: название, обозначение места реализации, краткое описание, ожидаемые результаты реализации, ФИО заявителя, или наименование организации-заявителя (при желании контактные данные). Заявку можно подать и по электронной почте admmo02@mail.ru Свои предложения горожане могут оставить до 4 марта 2021 года.По итогам обработки заявок состоится заседание комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Будет составлен итоговый перечень территорий, которые войдут в бюллетени для голосования. Работы на территориях, набравших больше всего голосов, будут проведены в 2022 и последующие годы.Напомним, что в 2020 году по данной программе в Кяхте произведено благоустройство парка п. Слобода, центральная часть города и зона отдыха у музея.