Специалистов удивил аномально тонкий лед на Байкале

Проведение массовых мероприятий на льду озера пока под вопросом







В этом году специалисты отмечают аномально небольшую толщину льда на ряде водоемов Бурятии, в частности, на озере Байкал.

«В середине озера при мониторинге обстановки выявились такие факты, что в самых глубоких местах толщина льда составляет всего лишь около десяти сантиметров. Это аномалия, ведь по прошлым годам там толщина составляла метр и более. Это очень опасно для передвижения», – констатируют специалисты.Выходить или выезжать на лед в непредусмотренных местах опасно.«Но некоторые не совсем добросовестные перевозчики занимаются перевозкой людей со стороны Иркутской области на сторону Бурятии. В момент переезда существует огромная опасность провала техники под лед с последующей гибелью людей. Как мы знаем, у нас с начала года три случая провала техники под лед, гибель людей – Северобайкальском и Кабанском районах. Все случаи произошли на акватории озера Байкал. Лед на Байкале аномально тонкий», - предупреждает главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев.Спасатели стараются всяческие предупреждать граждан об опасности несанкционированного выезда на лед.Скоро в республике предполагается проведение двух крупных ледовых мероприятия – «Байкальской рыбалки» и «Байкальской мили». Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам ведут мониторинг ледовой обстановки. Если внезапное потепление не позволит проводить массовые мероприятия на льду, то их, скорее всего, не будет.За два дня до мероприятий в местах их проведения осуществят итоговые контрольные замеры льда. В республике никому не надо, чтобы толпа участников и зрителей этих развлекательных акций пошла ко дну. Пока толщина льда в местах проведения, по предварительным замерам, составляет от 0,8 м до 1,1 м, что позволяет проводить разные акции.В Улан-Удэ лед на Селенге и Уде лед достаточно толстый. Тем не менее, в черте города нет ни одной официальной ледовой переправы. Поэтому передвижение по ледовым поверхностям этих рек опасно.Фото: «Номер один»