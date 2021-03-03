В Бурятии за сутки коронавирусом заболели меньше ста человек

Таких показателей не было с середины октября прошлого года





По информации Роспотребнадзора Бурятии, на утро 3 марта в республике зарегистрировано 98 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии составило 34037 человек. Отметим, меньше ста случаев заболеваний за сутки в республике не регистрировалось с середины октября прошлого года, когда Бурятию накрыла вторая волна коронавирусной инфекции.

Круг контактных лиц составляет 3283 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 31757 (+170) человек. В стационарах получают лечение 752 пациента, в отделениях реанимации находится 81 пациент, на ИВЛ 45 пациентов. Амбулаторное лечение проходят 809 пациентов с COVID-19.За сутки от коронавируса в республике умерли еще два человека, общее число смертей достигло 719.Фото: pixabay.com