В Бурятии чиновники не хотели давать людям новое жилье взамен разрушенного

Своих домов они лишились много лет назад из-за работы шахты





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению двух жителей Гусиноозерска о нарушении их жилищных прав.

«Граждане являются собственниками жилых домов, расположенных на территории шахты «Гусиноозерская», ликвидированной в 2003 году. Из-за горных работ дома стали непригодными для проживания. Граждане включены в список на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности. До настоящего времени они не обеспечены жильем, договор о предоставлении социальных выплат с ними не заключен», - рассказали в надзорном ведомстве.







Для восстановления прав граждан прокурор обратился в суд. Гусиноозерский городской суд иск удовлетворил, обязав администрацию Селенгинского района в течение месяца со дня вступления решения в законную силу заключить с гражданами договор о предоставлении социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития.Верховный суд Бурятии, где чиновники пытались обжаловать это решение, оставил его без изменения, а апелляционную жалобу администрации района – без удовлетворения.Фото: «Номер один»