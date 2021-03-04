В Бурятии чиновники не хотели давать людям новое жилье взамен разрушенного

Своих домов они лишились много лет назад из-за работы шахты
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению двух жителей Гусиноозерска о нарушении их жилищных прав.
«Граждане являются собственниками жилых домов, расположенных на территории шахты «Гусиноозерская», ликвидированной в 2003 году. Из-за горных работ дома стали непригодными для проживания. Граждане включены в список на приобретение жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности. До настоящего времени они не обеспечены жильем, договор о предоставлении социальных выплат с ними не заключен», - рассказали в надзорном ведомстве.
Верховный суд Бурятии, где чиновники пытались обжаловать это решение, оставил его без изменения, а апелляционную жалобу администрации района – без удовлетворения.
Фото: «Номер один»
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