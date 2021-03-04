В Улан-Удэ новый подрядчик по отлову собак пожаловался на ложные вызовы

В первый день работы в компанию поступило 16 заявок





С 1 марта в Улан-Удэ к своим обязанностям приступил новый подрядчик по отлову безнадзорных животных ООО «Байкалагроветторг», который работает по заявкам горожан. В первый день работы в компанию поступило 16 заявок, часть из них оказались ложными.

– Выезжали по данным адресам, но собак там не было. Когда звонили по указанным в заявках телефонам, то некоторые не отвечали, а другие говорили, что не подавали никаких заявок и зовут их по-другому, – сообщил директор ООО «Байкалагроветторг» Степан Башкуев.Напомним, новый оператор работает по программе «отлов-вакцинация-стерилизация-выпуск».– Поступившие в приют животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они на карантине, после чего проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животных. В том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. По истечении 17 дней осуществляется возврат на прежние места обитания животных, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.Продолжаются и подворовые рейды по проверке правил содержания домашних животных. С 24 декабря после введения режима «Повышенной готовности» мобильные группы обошли 16456 домовладений.– На прошедшей неделе состоялись заседания административных комиссий в городских районах по новым штрафам. Выписано порядка 33 штрафов на сумму 81 тысяча рублей, – отметил Сергей Гашев.Напомним, с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ