В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей на трезвость



5 марта дороги города будут патрулировать 12 дополнительных экипажей ДПС



Вечером 5 марта в городе Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС. Главные цели мероприятия - предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пропаганда соблюдения ПДД. В сообщении правоохранителей отмечено, что для проверки привлекут дополнительных 12 экипажей ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.



- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - отметили в ведомстве.



Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных, а также токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



Участники дорожного движения могут своевременно сообщить в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам: 8 (3012)29-29-02, 8(3012)29-29-99 или 102 (112).





фото: МВД Бурятии