Лидер «Яблока» высказалась о вырубке деревьев в черте города
Известная панк-певица и по совместительству лидер регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семенова раскритиковала вырубку деревьев на улицах Улан-Удэ.
- В Улан-Удэ уничтожают все живое, что не может сопротивляться: собаки и зелёные насаждения. Да, слышали, что они старые, опасные и так далее, но что нам предлагают взамен этих зелёных «легких города»? Молодые саженцы, которые, как показала практика, понавтыкали и не поливали? Когда ещё эти чахлые саженцы дадут листву, способную поглощать углекислый газ, защищать от зноя и облагораживать внешний вид города? Лет через 15-20 как минимум, да и то, некоторые из них не выживут, - написала Наталья на своей странице в Фейсбуке.
Семенова отметила, что по улице Революции 1905 года «обкорнали тополя «на радость» жителям придорожных домов - теперь уж точно вся грязь, пыль и сажа с оживлённой дороги попадёт в окна напротив».
- На этом участке и так дышать нечем, вонь от паровозов, выхлопные газы от проезжающих машин... Какую- то часть этого шлака поглощала листва данных тополей, так нет же - их надо вырубить! Они-то кому помешали? Как же достала эта обрубка! Неужели нет способа аккуратнее с деревьями? Неужели заботливо нельзя отстричь ветви больные, зачем в штыри превращать красивые деревья? Город воняет падалью, помойками, выхлопными газами и углём! А они ещё усугубляют! То, что сажает Комитет городского хозяйства - это просто смешно, для каких поколений? Может подождать, пока это вырастет, потом рубить? Нет, срубить в приоритете, рубка и ликвидация собак сродни каким-то ритуалам жертвоприношений, - считает Наталья Семенова.
По мнению лидера «Яблока», городские власти таким образом уничтожают городскую среду и умертвляют экологию.
- Их совершенно не заботит ни экология, ни здоровье, ни состояние людей, они отрабатывают деньги из бюджета всё больше и больше. Когда уже всё вырубят? Вот как раз там, где срубили эти деревья, стоит кафе «Домашняя кухня» - это, по заверению местных жителей - головная боль. По ночам стаи «ханыжья» орут и гадят, устраивают драки, людям не дают отдохнуть после трудового дня, - отметила Семенова.
Как отметила в сообщении Наталья, после вырубки деревьев перед злополучным кафе жители домов напротив него смогут «созерцать пьянство, хористов и разврат».
Отметим, власти города ежегодно с началом весны и осенью проводят обрезку тополей, превращая их в «обрубки», и каждый раз эти мероприятия вызывают критику горожан. Однако, чиновники остаются непреклонными: ссылаясь на экспертов, они говорят, что это необходимая мера и подчас это единственный способ сохранить насаждения. Прежде всего обрезаются сухостойные, больные ветки и старые деревья. Также срезаются те части дерева, что мешают линиям электропередач, прохожим, загораживают видимость на пешеходных переходах или представляют опасность для окружающих.
Фото: из соцсетей Натальи Семеновой
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?