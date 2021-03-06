В Улан-Удэ опасаются, что новые деревья останутся без полива и погибнут от засухи

Тема экологии продолжает волновать и улан-удэнцев, и чиновников



Мэрия Улан-Удэ в этом году потратит свыше 5 млн рублей на закупку саженцев декоративных деревьев для озеленения столицы. Всего в 2021 году планируется высадить свыше 24 тыс. насаждений, которые должны внести свою лепту в улучшение чистоты атмосферы весной-осенью. Однако в Народном Хурале полагают, что сегодняшняя модель посадки деревьев в нашем засушливом климате при отсутствии должного обеспечения посадок водой и землей неэффективна и нуждается в реформировании.



Масштабное озеленение



С наступлением теплого периода посадки зеленых насаждений начнутся в рамках городской программы «Зеленый город», стартовавшей еще в 2019 году. С тех пор ежегодно высаживается по 25 тыс. саженцев деревьев. Столь ударных темпов посадок столица Бурятии еще не знала. В основном закупаются саженцы цветущих деревьев и кустарников, яблони, клена, груши, сирени и даже смородины. В среднем цена одной единицы составляет несколько сотен рублей в зависимости от сорта. Также не забывается и проверенный временем беспуховой тополь - рекордсмен в области приживаемости и очистки воздуха от выхлопных газов автомобилей.



Между тем все больше раздается голосов, что, шагая в области озеленения Улан-Удэ так далеко и широко, можно, что называется, «порвать штаны». Так, на одном из городских совещаний прозвучала критика механизма закупки и высадки деревьев городе, поскольку часть деревьев погибает в нашем сухом климате.



- У нас почему-то в основном упор делается только на закупке деревьев в частных питомниках, а средства на приобретение грунта для высадки и подвода воды для полива выделяются либо по остаточному принципу либо вообще этого не происходит, - заявил депутат Народного Хурала Бурятии Найдан Чимбеев. - А ведь мало посадить дерево, важнее, чтобы оно прижилось в течение трех лет и пустило корни.



По словам депутата, в Улан-Удэ необходимо распространить контрактную систему высадки деревьев, по аналогии работы, что ведется по цветам.



- По цветам разыгрываются тендеры, где определяются подрядчики. Они берут обязательства не только по закупке семенного материала, но и обеспечивают весь комплекс услуг по посадке, прополке, поливу, что называется, под ключ, - продолжает он. - Это позволяет властям четко контролировать весь процесс и требовать результатов работы. С деревьями этого не происходит.



Выживаемость есть



Между тем в МБУ «Городское лесничество» полагают, что пока можно работать и по старой системе.



- Выживаемость посаженных в прошлом году саженцев составила 84%, что является хорошим результатом, - сообщила заместитель директора предприятия Виктория Утесова. - Мы обеспечиваем еженедельный полив каждого высаженного дерева на протяжении всего теплого периода и делаем весеннюю и осеннюю влагозарядку. Для этой цели в ведомстве существует 12 поливальных машин.



Однако депутат Найдан Чимбеев полагает, что Горлесхоз будет не в состоянии самостоятельно справиться с содержанием зеленых насаждений в этом году.



- Если 25 тыс. деревьев они могут еще поливать более-менее регулярно, то как быть с саженцами, которые высадили ранее, в 2019 году? - задает вопрос депутат. - Их же тоже нужно поливать, а этой весной прибавится еще 24 тыс. новых деревьев. Да они просто не смогут все регулярно обрабатывать, поскольку на линию выходит не вся техника из-за поломок. Но самое главное - мало людей для ухода за деревьями, ведь Горлесхоз и так выполняет огромный массив работ по газонам, обрезке и распилу старых деревьев, в основном давно отслуживших свой срок тополей.



Дело в том, что, кроме городских лесников, массово высаженные в городе деревья фактически некому поливать. Ведь общественность в Улан-Удэ чаще всего ограничивается лишь субботниками с посадкой деревьев и селфи. На регулярный же полив у горожан нет ни желания, ни средств, поскольку за воду для полива и землю для подкормки надо платить. В результате мы видим, особенно возле новостроек, что высаженные деревья в большинстве своем погибают на следующий год.



Без воды и не туды



Однако в Горлесхозе отмечают, что потери на «зеленом фронте» характерны для застройщиков и новостроек. Что касается городских насаждений на улицах и в скверах, то там за ними постоянно приглядывают в МБУ «Городское лесничество». В то же время в ведомстве признают, что проблема с кадрами есть - в основном их привлекают на сезонные работы. Естественно, люди попадаются самые разные, в том числе весьма далекие от растениеводства. А трудиться приходится едва ли не круглыми сутками - чтобы с весны в спешке успеть и посадить, и полить все высаженное. Но подобные ежегодные авралы ни к чему хорошему не приводят.



- В этом году необходимо значительно сократить объемы высадки новых саженцев в Улан-Удэ и начать спасать те десятки тысяч деревьев, что уже высадили, ведь они могут погибнуть в предстоящее засушливое лето, - предупреждает депутат. - В противном случае бюджетные деньги будут израсходованы впустую.



Как отмечается, контракты на высадку и укоренение деревьев с частными организациями уже давно практикуются в других городах. Ведь если сравнивать отношение чиновника к зеленому насаждению в городе и частника к дачной посадке плодовых деревьев, то сравнение явно будет не в пользу первого. При этом в Улан-Удэ за насаждениями требуется особенно интенсивный уход в связи с загазованностью и засухой.



Дмитрий Родионов, «Номер один».