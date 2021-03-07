В Бурятии пенсионер Минобороны стал бомжом

Ветерана труда, отдавшего Родине почти 40 лет, выселили на улицу



Совершенно дикая история произошла на днях с 69-летним Сергеем Бронниковым, ветераном труда и сторожем местного ЖКХ в одной из воинских частей на станции Дивизионная. В двухкомнатной квартире, которую он занимал по договору социального найма, сломали замки, и в его квартиру вселились посторонние люди. Бронников написал заявление в полицию и обратился за помощью в «Номер один». Он надеется, что после огласки ему, выполнявшему долг перед Родиной в течение 38 лет, все же отдадут жилье.



69-летний Сергей Бронников без малого четыре десятка лет проработал в Улан-Удэнской КЭЧ на станции Дивизионная. За все это время, по его словам, он должен был получить от ведомства свою собственную квартиру.



- Когда у меня родился третий ребенок, я встал в 1990 году в очередь на получение жилья как нуждающийся, - рассказывает он. - По закону должен был получить трехкомнатную квартиру. Но в «нулевые», в связи с военной реформой министра Сердюкова, все распадалось, и мне со стороны КЭЧ предложили взять деревянный дом в 13 квадратных метров и служебную двухкомнатную квартиру.



Ему дали избушку, где ранее располагалась... баня для офицерского состава. Решением жилищной комиссии там прописывают младшую дочь (которая впоследствии ее приватизировала). А все остальное семейство Бронниковых прописывают в служебное жилье - в двухкомнатную квартиру. Выданную ему вместо трехкомнатной. В сентябре 2006 года Улан-Удэнская КЭЧ района и Бронников подписывают договор найма жилого помещения на квартиру на станиции Дивизионная, 3 участок, дом 875, кв. 12.



Сергей Бронников рассказывает, что когда он заселился в служебную двухкомнатную квартиру, то пришлось делать капитальный ремонт. Ведь он рассчитывал жить там до того момента, когда сможет получить от государства жилищный сертификат на получение жилья. Однако хороший ремонт квартиры сыграл с ним злую шутку. Ведь одно дело - совершенно убитые квартиры, которых в военных городках немало. И совсем другое - выполненный с любовью ремонт Сергеем Бронниковым. Жилье явно кому-то пришлось по нраву. Кроме того, недавно ветеран решает продолжить теперь уже косметический ремонт в квартире.



В какой-то момент он уехал погостить к дочери. И почти сразу же узнает, что 24 февраля его ждут в местном подразделении ФГКУ «Востокрегионжилье».



- Мне позвонили и сказали, что моя квартира пустует и ее решили перераспределить, но если я хочу решить вопрос в досудебном порядке, надо принести документы к ним. А уже 26 февраля, когда я был на смене, мне позвонили соседи и сказали, что в моей квартире ходят чужие люди. Мне стало плохо. Оказалось, что мои замки срезали, а квартиру передали другим людям, - рассказывает ветеран.



Позже выяснилось, что еще 18 февраля квартира была «перераспределена» другой семье военнослужащих.



Адвокат ветерана Андрей Налетов полагает, что в данном случае могут иметь место признаки самоуправства.



- Лишать ветерана Минобороны, к тому же продолжающего работать в воинской части, единственного у него жилья можно только по решению суда, - заявил адвокат. - В связи с этим мой подзащитный обратился с заявлением в полицию о самоуправстве.



Тем более что, согласно Жилищному кодексу, пенсионеры по старости, наряду с членами семей военнослужащих, не могут быть выселены из служебного жилья. Предстоит, судя по всему, и судебный процесс.



Ветеран Бронников говорит, что остаться на улице в его преклонные годы для него трагедия, поскольку тяжело чувствовать свою ненужность и несправедливость. Тем более он всю жизнь работал честно и на совесть.



- Я 38 лет отдал армии и до сих пор тружусь в воинской части, - сетует пенсионер, которого переполняют эмоции. - За эти годы мне вручена медаль «200 лет Министерству обороны» и я стал ветераном труда. Обидно, когда меня вот так, без суда, просто выкинули на улицу как ненужного человека. Теперь я фактически бомж, хотя по-прежнему прописан в своей квартире.



Оксана Каурова, юрисконсульт «Востокрегионжилье» в телефонном разговоре предложила нам не нагнетать ситуацию, поскольку, по ее словам, «решение принято комиссионно, квартира пустовала, а наниматель сдавал жилье посторонним лицам, что запрещено».



Сам ветеран данный факт отрицает: «никому квартиру не сдавал, это просто предлог для того, чтобы отдать квартиру другим». И сообщил, что в основном он жил в двухкомнатной квартире, но иногда временно находился в деревянном доме дочери, охраняя его в период ее отсутствия (она уехала в Москву). Но в то же время регулярно платил за услуги ЖКХ за благоустроенную «двушку». Условия договора найма он не нарушал ни по одному пункту. Однако на комиссию его не вызывали и даже не выслушали.



Ветеран также обратился с письменной жалобой на самоуправство со стороны жилищно-эксплуатационного ведомства к главному военному прокурору России Валерию Петрову. Рассчитывая, что в Москве в его вопросе разберутся и несправедливое решение отнять у него единственное жилье будет отменено. Как говорится, надежда умирает последней.



Дмитрий Родионов, «Номер один».