Провозная способность БАМа и Транссиба достигла 144 млн тонн в 2020 году

Это отвечает комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Восточного полигона РЖД



Провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году достигла 144 млн тонн. Таким образом, ОАО «РЖД» выполнило ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Рост обеспечен благодаря системному развитию Восточного полигона железных дорог, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Это позволило в прошедшем году увеличить перевозку грузов в адрес дальневосточных портов на 8,6% - до 110,4 млн тонн. Экспорт угля на восток вырос почти на 5%, до 100,9 млн тонн, и впервые превысил объемы перевозок в западном и южном направлениях (суммарно 98,8 млн тонн). При этом компанией полностью выполнены обязательства по вывозу угольной продукции из Кузбасса.



В ходе реализации проекта модернизации БАМа и Транссиба завершены основные работы, обеспечивающие движение поездов на более чем 100 инфраструктурных объектах, в том числе в рамках реконструкции станций Волочаевка, Новая Чара, Икура.



В 2020 году введено в эксплуатацию свыше 100 км дополнительных главных путей, в том числе вторых путей на перегонах Кунерма – Дельбичинда, Бирея – Киренга, Таку – Балбухта, Балбухта – Сюльбан, Лена Восточная – Предленский, а также в Байкальском тоннеле. Двухпутные вставки открыты для движения на перегонах Новая Чара – Кемен, Холодный – Кичера, Тыя – Северобайкальск, Сюльбан – Наледный, Киренга – Окунайский. Уложено более 20 км станционных путей на 7 станциях (Тында, Сельгон, Новая Чара, Хилок, Волочаевка-2, Литовко, Джармен) и двух разъездах. Реконструировано 15 железнодорожных мостов.



Сданы объекты локомотивного хозяйства, среди которых пункт технического обслуживания локомотивов на станции Забайкальск, дом отдыха локомотивных бригад на станции Лена Восточная. Введены в эксплуатацию 4 тяговые подстанции – в Хабаровске, на станциях Смоляниново (Приморский край), Ния (Иркутская область), Урюм (Забайкальский край). Электрифицировано более 140 километров линий.



Наряду с эффектами от развития инфраструктуры рост провозной способности обеспечен за счет технологических решений. В частности – роста маршрутизации перевозок, повышения веса поезда, организации вождения соединенных поездов с применением современных мощных локомотивов.



Фото: old-visual.rzd.ru

