Глава Бурятии: «Третья волна COVID-19 будет»

Вспышку коронавируса в Селенгинском районе республики удается сдерживать



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по усилению мер профилактики в преддверии весеннего эпидсезона, который может принести третью волну коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Третья волна будет, но ее сила будет зависеть от того, насколько четко будут организованы профилактические мероприятия. Третью волну необходимо профилактировать уже сейчас. На период подготовки к сезонному росту заболеваемости усилить работу мобильных групп, составить отдельные графики проведения мероприятий в сфере культуры и спорта», - отметил Алексей Цыденов.



Руководителям минспорта и минкультуры Бурятии поручено представить графики проведения мероприятий. Организация поселенческих соревнований и культурных мероприятий будет согласовываться на районных оперативных штабах по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Любые межпоселенческие, районные, республиканские мероприятия будут отдельно рассматриваться на заседаниях республиканского оперштаба. Решение об их проведение будет приниматься с учетом актуальной эпидобстановки и обеспечения необходимого объема профилактических мер.



Мобильные группы продолжат ежедневные профилактические рейды в организациях торговли, общепита, сферы услуг и на транспорте.



«Мы ведем ежедневный мониторинг и анализ работы мобильных групп в Улан-Удэ и районах республики. Необходимо отметить, что там, где есть контроль со стороны руководителей муниципалитетов, есть хорошие тенденции, заболеваемость не растет. На сегодняшний день слабо организована работа в Закаменском, Кабанском, Мухоршибирском районах. Эффективность работы мобильных групп в этих районах низкая. В Селенгинском районе, нужно отметить, что эта работа была усилена, и интенсивность эпидпроцесса значительно меньше, чем на прошлой неделе», - рассказал заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Суточный прирост заболеваемости в Селенгинском районе уменьшился в три раза по сравнению с прошлой неделей. Так, на момент введения ограничительных мер суточный прирост составлял 34 новых случая. По данным Роспотребнадзора за последние сутки в районе зарегистрировано 9 новых случаев.



В районе под медицинским наблюдением остаются 452 человека: 241 контактное лицо, 211 пациентов получают лечение. 24 пациента эвакуированы в Улан-Удэ. В район поступило 1930 доз вакцины от коронавирусной инфекции, 1675 жителей района получили прививки.



В Селенгинском районе мобильные группы за выходные проверили 132 объекта и 222 физических лица. Выявлено 19 нарушений, из которых 16 нарушений допустили юридические лица, три протокола составлено на жителей района. К контрольным мероприятиям присоединились сотрудники МВД, Росгвардии и Государственной противопожарной службы.



Фото: egov-buryatia.ru

