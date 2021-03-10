Юрий Трутнев выступил в защиту инспектора Байкальского заповедника

Полпред потребовал от органов власти – защищать людей, добросовестно выполнявших свои обязанности, а не браконьеров



Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с возбуждением уголовного дела на инспектора Байкальского заповедника, задержавшего браконьеров. Аппарату полпредства ДФО поручено взять происшествие на контроль, сообщает минвостокразвития.



Ранее в федеральных и региональных СМИ появилась информация о том, что в октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Государственный инспектор отдела охраны Байкальского заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров. В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей.



В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров. У Сергея Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Сергей Красиков стал фигурантом уголовного дела.



Как отметил Юрий Трутнев, задача всех органов государственной власти – защищать людей, добросовестно выполнявших свои обязанности, а также гарантировать соблюдение требований природоохранного законодательства. «Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием – уже правонарушение. Во всей этой ситуации необходимо тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки разобраться», – сказал Юрий Трутнев.



С резким заявлением в защиту своего сотрудника выступила дирекция Байкальского заповедника.



«В потрясающей истории с задержанием браконьеров на территории федерального заказника «Алтачейский» произошел невообразимый поворот: нарушители приложили массу сил, чтобы выкрутиться и, возможно, кому-то из них это удастся, а против инспектора Байкальского заповедника, который честно выполнял свою работу, возбуждено уголовное дело.



Незаконная охота организованной группой нарушителей велась в октябре 2020 года с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). В багажнике автомобиля браконьеров была обнаружена туша косули, туша второй была подготовлена к загрузке – лежала недалеко от лесной дороги.



Государственному инспектору пришлось обращаться в больницу с переломом руки и сотрясением мозга, а дальше начали происходить «чудеса». В итоге госинспектор Сергей Красиков, задержавший с поличным пятерых браконьеров и пострадавший от наезда их автомобиля, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет в колонии. При этом сам Сергей так и не смог добиться возбуждения дела по факту полученных им травм» - подчеркивается в релизе, размещенном на сайте резервата.



«Задержанные браконьеры – это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», – отмечает директор заповедника Василий Сутула.



«Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону. И правда на моей стороне!», – говорит сам Сергей Красиков.







Фото: baikalzapovednik.ru Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение минприроды России и руководству Бурятии в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с возбуждением уголовного дела на инспектора Байкальского заповедника, задержавшего браконьеров. Аппарату полпредства ДФО поручено взять происшествие на контроль, сообщает минвостокразвития.Ранее в федеральных и региональных СМИ появилась информация о том, что в октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Государственный инспектор отдела охраны Байкальского заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров. В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей.В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров. У Сергея Красикова был диагностирован перелом руки, сотрясение мозга и другие травмы. По информации СМИ, задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, и Сергей Красиков стал фигурантом уголовного дела.Как отметил Юрий Трутнев, задача всех органов государственной власти – защищать людей, добросовестно выполнявших свои обязанности, а также гарантировать соблюдение требований природоохранного законодательства. «Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием – уже правонарушение. Во всей этой ситуации необходимо тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки разобраться», – сказал Юрий Трутнев.С резким заявлением в защиту своего сотрудника выступила дирекция Байкальского заповедника.«В потрясающей истории с задержанием браконьеров на территории федерального заказника «Алтачейский» произошел невообразимый поворот: нарушители приложили массу сил, чтобы выкрутиться и, возможно, кому-то из них это удастся, а против инспектора Байкальского заповедника, который честно выполнял свою работу, возбуждено уголовное дело.Незаконная охота организованной группой нарушителей велась в октябре 2020 года с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). В багажнике автомобиля браконьеров была обнаружена туша косули, туша второй была подготовлена к загрузке – лежала недалеко от лесной дороги.Государственному инспектору пришлось обращаться в больницу с переломом руки и сотрясением мозга, а дальше начали происходить «чудеса». В итоге госинспектор Сергей Красиков, задержавший с поличным пятерых браконьеров и пострадавший от наезда их автомобиля, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет в колонии. При этом сам Сергей так и не смог добиться возбуждения дела по факту полученных им травм» - подчеркивается в релизе, размещенном на сайте резервата.«Задержанные браконьеры – это не крестьяне, которые добывали себе пропитание. Предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками», – отмечает директор заповедника Василий Сутула.«Я родился и живу на этой земле, уважаю и ценю людей, которые, как и я, любят природу. Суть моей работы состоит в охране территории государственного заказника «Алтачейский», в обеспечении соблюдения заповедного режима. Я всегда выполнял и выполняю свою работу честно, следуя закону. И правда на моей стороне!», – говорит сам Сергей Красиков. Как сообщал «Номер один» , расследование уголовного дела в отношении группы браконьеров, обвиняемых в незаконной охоте в Алтачейском заказанике, завершено, информировало Следственное управление СКР по Бурятии. Между тем, оно подтвердило, что взаимные претензии всех участников конфликта проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника; по второму – о превышении данным инспектором должностных полномочий. Производство предварительного следствия по уголовным делам поручено первому отделу по расследованию особо важных дел, что обеспечит объективность и своевременность сбора необходимых доказательств. По результатам расследования по обоим делам будут приняты правовые решения.Фото: baikalzapovednik.ru