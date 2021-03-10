В Улан-Удэ росгвардейцы предотвратили кражу витаминов на рынке

Воры схватили мешок кедрового ореха, набили карманы яблоками и грецкими орехами и хотели скрыться



В Улан-Удэ накануне вечером сработала кнопка экстренного вызова на продуктовом рынке в Октябрьском районе по улице Тулаева. Прибывшие сотрудники группы задержания вневедомственной охраны на территории рынка совместно с работниками службы безопасности задержали троих мужчин, подозреваемых в краже.



Злоумышленники во время закрытия рынка схватили мешок кедрового ореха, набили карманы яблоками и грецкими орехами и попытались скрыться. Работники службы безопасности обнаружили кражу по системе видеонаблюдения и нажали кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомственной охраны заблокировал пути отхода и задержал подозреваемых.



Троих задержанных, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



В отношении одного из задержанных, 33-летнего местного жителя ,возбуждено уголовное дело за попытку кражи 17 килограммов кедрового ореха стоимостью более 8 тысяч рублей.



Фото: Росгвардия

