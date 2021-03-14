Во Франции создана ассоциация земляков Бурятии «Письма Байкалу»

Там, где живут наши земляки, появляются своеобразные «бурятские острова»



Каждый год Бурятию покидают сотни жителей. Кто-то едет учиться, кто-то – работать. Кто-то ищет лучшей жизни, кто-то - себя. Кто-то возвращается, кто-то – нет. Но значит ли это, что тот, кто уехал, забывает Бурятию и теряет связь с родной землей? Хотелось бы верить, что в результате миграции культурная территория Бурятии не уменьшается, а увеличивается, поскольку там, где живут наши земляки, появляются своеобразные «бурятские острова».



Бурятская диаспора во Франции создала ассоциацию Lettres au Baïkal («Письма Байкалу»). Мы поговорили с участником ассоциации Арюной Нимаевой.



- Арюна, расскажите о себе. Как вы оказались во Франции?



- Во Франции я живу уже 13 лет. После окончания Бурятско-турецкого лицея № 61 поступила на экономический факультет МГУ. В Москве познакомилась со студентом из Франции. Вышла за него замуж и продолжила учебу во Франции.



Здесь я училась в парижском университете (Université Paris XIII) по специальности «Финансы и кредит». Работаю в банке BNP Paribas. Правда, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. У меня трое детей. Мы живем в Париже.



- Насколько сложно попасть во французский вуз и там учиться?



- Во Франции нет вступительных экзаменов в университет, но нужен диплом о знании французского языка (например, DELF). Заявление подается примерно за год до начала учебы. Поэтому нужно готовиться заранее к поступлению, сдать языковой экзамен. Если у вас есть российский диплом специалиста, можете сразу поступать в магистратуру. Для поступления в магистратуру обычно требуется пройти собеседование и написать мотивационное письмо. Если кого-то интересует эта тема, следите за нашей страницей в Instagram. Мы планируем подробно рассказать о процессе поступления во Франции, дать советы поступающим и ответить на вопросы.



После того как вас зачислили во французский университет, могу посоветовать отнестить к учебе очень серьезно, не рассчитывать на шпаргалки или снисходительное отношение профессоров. За шпаргалки отчисляют и лишают на пять лет права на восстановление. Вы можете потерять возможность учиться не только во Франции, но и во всем Европейском союзе. Если окажетесь в такой ситуации, единственный выход – это обратиться в суд. А судиться во Франции очень накладно. Я не хочу никого пугать, но такие прецеденты уже были.



Но если вы окончите университет во Франции, ваш диплом будет признан во всех странах Евросоюза. Так что дерзайте!



- Кто придумал создать ассоциацию жителей Бурятии?



- Бурятское сообщество во Франции существует уже давно. Мы общаемся, отмечаем дни рождения, празднуем Сагаалган. Выбираемся на концерты, выставки. Организовываем пикники и поездки.



Со временем стали принимать участие в глобальных бурятских проектах (всемирный ехор, поэтический марафон), записывать поздравления к Сагаалгану для бурятских СМИ и т.д. Появилось желание стать частью других проектов, реализуемых общественными организациями России и Европы.



Так возникла идея создать ассоциацию. Мы придумали название, определили направления деятельности. Президентом Ассоциации выбрали Евгению Изыкенову, поскольку у нее есть опыт организации мероприятий.



Например, три года назад во время каникул она организовала для наших детей поездку в замки на Луаре: Амбуаз и Кло-Люсе. Замок Кло-Люсе известен тем, что там провел последние годы жизни Леонардо да Винчи, и сейчас там музей да Винчи. Дети остались довольны поездкой.



В 2017 году она стала инициатором проведения общеевропейского Сагаалгана во Франции. Для праздника мы арендовали большой дом под Парижем, пригласили для молебна буддийского ламу, принимали гостей из Щвеции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании.



- То есть во Франции тоже празднуют Сагаалган?



- Буряты Европы уже много лет проводят общеевропейский Сагаалган. Так, в 2018 году праздник прошел на Майорке (Испания), в 2019 - в Йене (Германия), в 2020 - в Мадриде (Испания).



Мы поддерживаем связь с бурятами из соседних странах. Например, в 2018 году совместно с бурятами из Голландии и Бельгии мы посетили лекции Далай ламы XIV в Роттердаме.



- Какие впечатления от встречи с Далай ламой?



- Меня поразило, какое у него прекрасное чувство юмора. Часто шутит во время лекций. Еще я отметила для себя, что он отличный психолог. Хорошо понимает современную молодежь. Разбирается в геополитике, открыто и по-философски рассуждает на политические темы.



- Почему вы выбрали такое необычное название для ассоциации – «Письма к Байкалу»?



- Это название предложила Эржена Цыденова. Существует известная французская песня Lettres à France («Письма Франции»). Ее написал французский певец и композитор Мишель Польнарефф. В этой песне автор, проживающий вдали от Родины, рассказывает Франции о своей любви к ней. Название нашей ассоциации отсылает к этой песне.



- Чем будет заниматься ваша организация?



- С одной стороны, нам хотелось бы поддерживать живую связь с бурятской и российской культурой. Сохранить и развивать уже существующее во Франции бурятское землячество. Построить связи с бурятскими общинами других городов и стран. В частности, продолжить традицию совместных мероприятий с бурятами Европы. И, если можно так выразиться, участвовать в создании общеевропейского бурятского культурного пространства.



После отмены ограничений, вызванных коронавирусом, мы планируем организовать во Франции курсы русского и бурятского языка. К сожалению, многие из нас не говорят на бурятском. Мы уже организовали группу по изучению бурятского языка в вайбере, в этой группе под руководством Ларисы Дарижаповой учим бурятские песни, поговорки, юроолы (благопожелания).



С другой стороны, мы бы хотели познакомить французов с культурой и искусством Бурятии, а также продвигать во Франции Бурятию, Байкал и байкальский регион как туристические бренды.



Мы планируем помогать бурятским музыкантам, художникам, писателям принять участие во французских фестивалях, выставках, салонах и т. д. Во Франции культурная жизнь просто бурлит. В частности, можем помочь с поиском информации, подготовкой документов, переводом на французский язык и т. д. У нас уже есть предварительные договоренности с музыкантом Зоригто Батоцыреновым (ЗОР, группа «Хама Угы»), певицей, автором песен Марией Цыденовой (Marie_Marie) и другими артистами.



Например, нас заинтересовал проект, над которым сейчас работают писатель Лариса Харахинова и художник-иллюстратор Марина Дамбиева - создание оригинальной иллюстрированной книги «К маме» на русском и бурятском языке. Особенностью этого проекта является использование для перевода не литературного бурятского языка, а его западного диалекта. Надеемся, что проект будет успешно реализован и мы сможем представить книгу во Франции совместно с другими книгами, созданными бурятскими художниками и писателями. Сохранение языков, в том числе региональных и диалектов, актуально не только для Бурятии. Во Франции трепетно относятся к сохранению местных языков: бретонского, корсиканского, окситанского и др.



- Пандемия наверняка повлияла на ваши планы?



- Да, верно. Начиная с весны прошлого года, во Франции практически невозможно что-либо организовать из-за эпидемии. Действуют строгие санитарные ограничения. Закрыты все музеи, кинотеатры, театры, выставочные центры. Запрещено собираться большими группами. Поэтому в настоящий момент наша деятельность направлена на разработку будущих мероприятий, на создание связей с потенциальными партнерами. Ищем интересные проекты и средства для их реализации.



Так, договорились о сотрудничестве с Национальным музеем Бурятии, готовимся подписать договор о совместной деятельности.



- Как можно узнать новости о вашей ассоциации?



- Если кого-то заинтересовала деятельность нашей ассоциации, вы можете следить за нами в Instagram: @lettres_au_baikal или писать свои предложения по электронной почте:



Записала интервью для «Номер один» Ольга Матхеева. Каждый год Бурятию покидают сотни жителей. Кто-то едет учиться, кто-то – работать. Кто-то ищет лучшей жизни, кто-то - себя. Кто-то возвращается, кто-то – нет. Но значит ли это, что тот, кто уехал, забывает Бурятию и теряет связь с родной землей? Хотелось бы верить, что в результате миграции культурная территория Бурятии не уменьшается, а увеличивается, поскольку там, где живут наши земляки, появляются своеобразные «бурятские острова».Бурятская диаспора во Франции создала ассоциацию Lettres au Baïkal («Письма Байкалу»). Мы поговорили с участником ассоциации Арюной Нимаевой.- Во Франции я живу уже 13 лет. После окончания Бурятско-турецкого лицея № 61 поступила на экономический факультет МГУ. В Москве познакомилась со студентом из Франции. Вышла за него замуж и продолжила учебу во Франции.Здесь я училась в парижском университете (Université Paris XIII) по специальности «Финансы и кредит». Работаю в банке BNP Paribas. Правда, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. У меня трое детей. Мы живем в Париже.- Во Франции нет вступительных экзаменов в университет, но нужен диплом о знании французского языка (например, DELF). Заявление подается примерно за год до начала учебы. Поэтому нужно готовиться заранее к поступлению, сдать языковой экзамен. Если у вас есть российский диплом специалиста, можете сразу поступать в магистратуру. Для поступления в магистратуру обычно требуется пройти собеседование и написать мотивационное письмо. Если кого-то интересует эта тема, следите за нашей страницей в Instagram. Мы планируем подробно рассказать о процессе поступления во Франции, дать советы поступающим и ответить на вопросы.После того как вас зачислили во французский университет, могу посоветовать отнестить к учебе очень серьезно, не рассчитывать на шпаргалки или снисходительное отношение профессоров. За шпаргалки отчисляют и лишают на пять лет права на восстановление. Вы можете потерять возможность учиться не только во Франции, но и во всем Европейском союзе. Если окажетесь в такой ситуации, единственный выход – это обратиться в суд. А судиться во Франции очень накладно. Я не хочу никого пугать, но такие прецеденты уже были.Но если вы окончите университет во Франции, ваш диплом будет признан во всех странах Евросоюза. Так что дерзайте!- Бурятское сообщество во Франции существует уже давно. Мы общаемся, отмечаем дни рождения, празднуем Сагаалган. Выбираемся на концерты, выставки. Организовываем пикники и поездки.Со временем стали принимать участие в глобальных бурятских проектах (всемирный ехор, поэтический марафон), записывать поздравления к Сагаалгану для бурятских СМИ и т.д. Появилось желание стать частью других проектов, реализуемых общественными организациями России и Европы.Так возникла идея создать ассоциацию. Мы придумали название, определили направления деятельности. Президентом Ассоциации выбрали Евгению Изыкенову, поскольку у нее есть опыт организации мероприятий.Например, три года назад во время каникул она организовала для наших детей поездку в замки на Луаре: Амбуаз и Кло-Люсе. Замок Кло-Люсе известен тем, что там провел последние годы жизни Леонардо да Винчи, и сейчас там музей да Винчи. Дети остались довольны поездкой.В 2017 году она стала инициатором проведения общеевропейского Сагаалгана во Франции. Для праздника мы арендовали большой дом под Парижем, пригласили для молебна буддийского ламу, принимали гостей из Щвеции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании.- Буряты Европы уже много лет проводят общеевропейский Сагаалган. Так, в 2018 году праздник прошел на Майорке (Испания), в 2019 - в Йене (Германия), в 2020 - в Мадриде (Испания).Мы поддерживаем связь с бурятами из соседних странах. Например, в 2018 году совместно с бурятами из Голландии и Бельгии мы посетили лекции Далай ламы XIV в Роттердаме.- Меня поразило, какое у него прекрасное чувство юмора. Часто шутит во время лекций. Еще я отметила для себя, что он отличный психолог. Хорошо понимает современную молодежь. Разбирается в геополитике, открыто и по-философски рассуждает на политические темы.- Это название предложила Эржена Цыденова. Существует известная французская песня Lettres à France («Письма Франции»). Ее написал французский певец и композитор Мишель Польнарефф. В этой песне автор, проживающий вдали от Родины, рассказывает Франции о своей любви к ней. Название нашей ассоциации отсылает к этой песне.- С одной стороны, нам хотелось бы поддерживать живую связь с бурятской и российской культурой. Сохранить и развивать уже существующее во Франции бурятское землячество. Построить связи с бурятскими общинами других городов и стран. В частности, продолжить традицию совместных мероприятий с бурятами Европы. И, если можно так выразиться, участвовать в создании общеевропейского бурятского культурного пространства.После отмены ограничений, вызванных коронавирусом, мы планируем организовать во Франции курсы русского и бурятского языка. К сожалению, многие из нас не говорят на бурятском. Мы уже организовали группу по изучению бурятского языка в вайбере, в этой группе под руководством Ларисы Дарижаповой учим бурятские песни, поговорки, юроолы (благопожелания).С другой стороны, мы бы хотели познакомить французов с культурой и искусством Бурятии, а также продвигать во Франции Бурятию, Байкал и байкальский регион как туристические бренды.Мы планируем помогать бурятским музыкантам, художникам, писателям принять участие во французских фестивалях, выставках, салонах и т. д. Во Франции культурная жизнь просто бурлит. В частности, можем помочь с поиском информации, подготовкой документов, переводом на французский язык и т. д. У нас уже есть предварительные договоренности с музыкантом Зоригто Батоцыреновым (ЗОР, группа «Хама Угы»), певицей, автором песен Марией Цыденовой (Marie_Marie) и другими артистами.Например, нас заинтересовал проект, над которым сейчас работают писатель Лариса Харахинова и художник-иллюстратор Марина Дамбиева - создание оригинальной иллюстрированной книги «К маме» на русском и бурятском языке. Особенностью этого проекта является использование для перевода не литературного бурятского языка, а его западного диалекта. Надеемся, что проект будет успешно реализован и мы сможем представить книгу во Франции совместно с другими книгами, созданными бурятскими художниками и писателями. Сохранение языков, в том числе региональных и диалектов, актуально не только для Бурятии. Во Франции трепетно относятся к сохранению местных языков: бретонского, корсиканского, окситанского и др.- Да, верно. Начиная с весны прошлого года, во Франции практически невозможно что-либо организовать из-за эпидемии. Действуют строгие санитарные ограничения. Закрыты все музеи, кинотеатры, театры, выставочные центры. Запрещено собираться большими группами. Поэтому в настоящий момент наша деятельность направлена на разработку будущих мероприятий, на создание связей с потенциальными партнерами. Ищем интересные проекты и средства для их реализации.Так, договорились о сотрудничестве с Национальным музеем Бурятии, готовимся подписать договор о совместной деятельности.- Если кого-то заинтересовала деятельность нашей ассоциации, вы можете следить за нами в Instagram: @lettres_au_baikal или писать свои предложения по электронной почте: Lettresaubaikal@gmail.com Записала интервью для «Номер один» Ольга Матхеева.