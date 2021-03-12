Студенты БГУ предложили идеи для развития Улан-Удэ

Администрация города готова включить команды проектов в реальную работу



В Бурятском госуниверситете 11 марта прошла итоговая защита проектов «Делаем будущее вместе!». Программа реализована Институтом экономики и управления БГУ совместно с АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» (Москва) при поддержке Фонда президентских грантов.



Пять месяцев 250 студентов БГУ проходили обучение по проектной деятельности. Они принимали участие во множестве мероприятий, к примеру, таких как социальные хакатоны, основной целью которых была разработка идей и проектов по темам развития городской среды, повышения продолжительности жизни людей, популяризации занятия физической культурой и ЗОЖ. До финала добрались 10 лучших проектов, которые были презентованы в «Точке кипения» БГУ, сообщает пресс-служба университета.



Совершенно спонтанно получилось, что все проекты были так или иначе связаны развитием городской среды в Улан-Удэ. Поэтому в качестве сторонних экспертов были приглашены представители администрации Улан-Удэ и городского Совета депутатов.



Победителями были признаны три проекта:



- Проект по оснащению травмоопасных тротуаров покрытием из переработанной резины;

- Проект по автоматизации основных остановок общественного транспорта (размещение электронных табло с реальным расписанием);

- Проект по созданию платных парковок, работающих абсолютно автоматизировано, а также мобильного приложения для автовладельцев для пользования этими парковками.



По словам депутата горсовета Улан-Удэ Сергея Бурдикова, не только сегодняшние победители, но и почти все из представленных проектов имеют реальные шансы для реализации. «Все ребята очень хорошо подготовились и проработали свои идеи. Наша задача теперь попытаться помочь советом и делом в их реализации», - сказал он.



Как отметил по окончании мероприятия председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев, мы «готовы включить команды проектов в работу, которая сейчас ведется по транспортной реформе, организации платных парковок, формированию городской среды».



«Студентам будет очень полезно погрузиться в тему, посмотреть, как идут рабочие процессы по оценке, принятию решений, контролю реализации. Несколько проектов – абсолютно реализуемые коммерческие проекты (отпугиватели собак, резиновое покрытие). Опыт общения был позитивный, и надеемся на продолжение работы», - подчеркнул он.



Фото: БГУ

