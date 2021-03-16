Патриарх Русской православной церкви Кирилл поздравил Алексея Цыденова с 45-летием

Патриаршее поздравление главе Бурятии вручил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф встретился с Алексеем Цыденовым и лично поздравил главу республики с 45-летием. Митрополит Иосиф вручил Алексею Самбуевичу официальное патриаршее поздравление с днем рождения, сообщила пресс-служба митрополии.



Владыка молитвенно пожелал Алексею Самбуевичу крепости духовных и телесных сил, долгоденствия, душевного мира и помощи Божией в служении на благо Республики и Отечества. Так же Владыка Иосиф отметил, что в Бурятии по инициативе главы республики развивается плодотворное сотрудничество между правительством региона и Бурятской митрополией, направленное на возрождение православия и строительство храмов.



В свою очередь Алексей Цыденов заверил, что приложит все силы для завершения строительства кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.



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Главе Республики Бурятия А.С. Цыденову



Уважаемый Алексей Самбуевич! Примите сердечные поздравления с 45-летием.



Занимая ответственный пост Главы Республики Бурятия, Вы прилагаете усилия для обеспечения социального и экономического благополучия сограждан, стремитесь созидать мир и согласие в обществе.



Признателен Вам за личный вклад в развитие конструктивного сотрудничества государственных властей вверенного Вашему попечению региона и епархий Бурятской митрополии Русской Православной Церкви. Убежден, что данное соработничество будет и впредь приносить многие добрые плоды и способствовать утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни соотечественников.



Особую благодарность хотел бы выразить Вам за содействие в области храмостроительства, в частности, в возведении Улан-Удэнского кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.



Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, помощи от Господа и преуспеяния в Вашем ответственном служении.



С уважением,

+КИРИЛЛ



ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

