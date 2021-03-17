Чиновница мэрии Улан-Удэ поздравила главу Бурятии стихами

Алексею Цыденову творчество председателя Комитета по образованию понравилось





Руководитель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова поздравила главу Бурятии Алексея Цыденова с 45-летием в стихотворной форме. Посвященные главе стихи она разместила на своей странице в фейсбуке:

Серьезный взгляд и скромная улыбкаТакой Глава Республики на фото!Он думающий диалог ведёт всегда,В его делах упорство и забота!На совещаниях вникает быстро в темы,Проблемы он хватает на лету,Решает сложные и важные задачи,А для какого давнюю мечту.Дороги, стройки, спорт, образование,И множество вопросов в голове,Командировка в ночь, и тут же совещание,А утром смотришь он уже в Москве.Мы видим как меняется Бурятия,С большой надеждой смотрим лишь вперёд!Пусть все задачи будут по плечу,И процветает край наш и народ!!!Хоть стихи получились не совсем складными, Алексею Цыденову, судя по всему, они понравились. Пост чиновницы он прокомментировал тремя хлопающими ладошками.Также глава Бурятии поблагодарил всех за поздравления.«Спасибо за ваши поздравления с днем рождения!!! Таких душевных и креативных поздравления я еще не получал! Еще раз всем огромное спасибо! Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего! Такая Ваша поддержка дает стимул работать с ещё большей самоотдачей», - написал Алексей Цыденов на своей страничке в соцсетях.Фото: «Номер один»