Чиновница мэрии Улан-Удэ поздравила главу Бурятии стихами

Алексею Цыденову творчество председателя Комитета по образованию понравилось
Руководитель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова поздравила главу Бурятии Алексея Цыденова с 45-летием в стихотворной форме. Посвященные главе стихи она разместила на своей странице в фейсбуке:
Серьезный взгляд и скромная улыбка
Такой Глава Республики на фото!
Он думающий диалог ведёт всегда,
В его делах упорство и забота!
На совещаниях вникает быстро в темы,
Проблемы он хватает на лету,
Решает сложные и важные задачи,
А для какого давнюю мечту.
Дороги, стройки, спорт, образование,
И множество вопросов в голове,
Командировка в ночь, и тут же совещание,
А утром смотришь он уже в Москве.
Мы видим как меняется Бурятия,
С большой надеждой смотрим лишь вперёд!
Пусть все задачи будут по плечу,
И процветает край наш и народ!!!
Хоть стихи получились не совсем складными, Алексею Цыденову, судя по всему, они понравились. Пост чиновницы он прокомментировал тремя хлопающими ладошками.
Также глава Бурятии поблагодарил всех за поздравления.
«Спасибо за ваши поздравления с днем рождения!!! Таких душевных и креативных поздравления я еще не получал! Еще раз всем огромное спасибо! Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего! Такая Ваша поддержка дает стимул работать с ещё большей самоотдачей», - написал Алексей Цыденов на своей страничке в соцсетях.
Фото: «Номер один»
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