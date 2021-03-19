Глава Бурятии поручил изучить качественный состав водорослей озера Могой

Активисты ТОСов, очищая озеро, вывезли с него 220 тонн водорослей



Прошлым летом в селе Баянгол состоялась масштабная экологическая акция «Чистое озеро» под девизом «Новая жизнь озера Могой». Как рассказала председатель ТОС «Здоровье» Виктория Фахуртдинова, за последние десятки лет в береговой зоне появились водоросли.



«Даже на специально отведенном для купания месте очень много растительности. На сходе ТОСовцев было решено очистить береговую зону в радиусе 10-15 метров, не нарушая флору и фауну нашего озера. Это была поистине грандиозная уборка. Один конец металлического троса цепляли за первый трактор, а второй конец троса забирала наша активная молодежь на моторной лодке и отплывала на расстоянии 10-15 метров от берега, опускала их в воду. Водоросли тяжелые, трактора с трудом вытягивали эти металлические тросы, - поделилась она.



Так, усилиями трех ТОСов: «Здоровье», «Залуушул», «Нютаг» за три дня было вывезено 220 тонн водорослей. А жители села взялись за благоустройство пляжа. Произвели косметический ремонт, покрасили ограждение, пристань, скамейки, беседку и раздевалку, привезли 60 тонн песка, благоустроив зону отдыха. На озеро с каждым годом приезжает все больше отдыхающих не только из республики, но и из Забайкальского края, Иркутской области, а также иностранные туристы.Дело в том, что рядом с этой зоной отдыха находится известная достопримечательность - самое большое в России 33-метровое изображение Будды Шакьямуни.



В свое время на озере шли работы по зарыблению.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампреду правительства Бурятии Галсану Дарееву изучить качественный состав водорослей, имеют ли они целебные свойства, сообщили в минсельхозпроде республики.



«И проработайте вопрос зарыбления. Также необходимо посмотреть, по какой грантовой поддержке или госпрограмме минтуризма можно поддержать проект по благоустройству», - отметил Алексей Цыденов.



Заметим, что в подобной очистке давно нуждаются некоторые заливы Байкала – особенно Посольский сор.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz



