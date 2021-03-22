В Бурятии назначается пассажирский поезд Северобайкальск – Красноярск

Он будет курсировать с 1 июня по 9 сентября с вагонами до Барнаула и Бийска



С 1 июня 2021 года возобновляется движение поезда №111 Северобайкальск-Красноярск. Это связано с назначением поезда №155/156 Красноярск – Москва и отменой поезда №119 Северобайкальск- Новосибирск, сообщила пресс-служба ВСЖД.



В составе поезда №111 будут следовать беспересадочные вагоны Северобайкальск-Барнаул и Северобайкальск-Бийск. На станции Красноярск эти вагоны будут включены в состав поезда №155 Красноярск – Москва, с отцепкой на станции Новосибирск и последующей прицепкой к поездам №139 Адлер – Барнаул и №7012 Барнаул – Бийск.



Поезд №111 будет отправляться из Северобайкальска через день: с 1 июня по 31 июля по нечетным числам месяца, со 2 по 30 августа - по четным числам и с 1 по 9 сентября – по нечетным числам.



Билеты на поезд можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».



Фото: old-visual.rzd.ru

