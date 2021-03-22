Глава Бурятии встретился с новым генконсулом Монголии в Улан-Удэ

Главной темой встречи стало развитие межрегиональных взаимоотношений с братской страной







Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился сегодня с вновь назначенным Генеральным консулом Монголии в Улан-Удэ госпожой Дэмбэрэл Нямцэрэн, вручившей ему копию консульской экзекватуры, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов напомнил о глубоких исторических связях между Бурятией и Монголией и выразил намерение усилить межрегиональные взаимоотношения с братской страной.



«Мы знаем, что Монголия экспортирует шерсть, а в Бурятии появилось новое предприятие легкой промышленности с высококачественным оборудованием по переработке шерсти в пряжу, а затем в готовое изделие. Мы можем сотрудничать и в рамках предоставления медицинских услуг. В республике сейчас строится Центр ядерной медицины, где установят циклотрон, который производит радиофармпрепараты, два ускорителя, будет создан центр диагностики – в общем, современный технологичный медицинский центр», - заявил глава Бурятии.



Перспективными направлениями были обозначены также поставки кондитерских изделий, пиломатериалов. Алексей Цыденов приветствовал возможную поддержку со стороны консульского учреждения по этим и многим другим направлениям.



Госпожа Нямцэрэн выразила уверенность в дальнейшем последовательном развитии сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией в целом, и Республикой Бурятия в частности, в том числе в сфере туризма, сельского хозяйства, а также в борьбе со стихийными бедствиями.



«В этом году мы празднуем 100-летие дипломатических отношений между нашими странами. И в этой связи я хотела бы подчеркнуть, что Россия и Монголия – это не только стратегические партнеры, но и очень хорошие друзья. Теперь мы можем сказать, что наша дружба проверена веками», - отметила Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ.



Кроме того, госпожа Нямцэрэн поблагодарила правительство Бурятии за поддержку вывозных акций Монголии в прошлом году. Республика предоставила автобусы и организовала питание монгольских студентов в рамках трансфера из аэропорта Улан-Удэ до МАПП Кяхта.



Фото: egov-buryatia.ru



