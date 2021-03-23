Глава Бурятии вручил денежные призы призерам ЧР по вольной борьбе

Алексей Цыденов считает, что состоявшийся чемпионат «это – не финиш, а промежуточный результат»



Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил денежные премии призерам предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе, которые учредило БРО партии «Единая Россия». Бронзовые медалисты Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев получили по 100 тысяч рублей, серебряного призера Евгения Жербаева поощрили как чемпиона – ему вручили 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов и министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов встретились с борцовской общественностью – спортсменами сборной республики, тренерами, специалистами и меценатами, ответив на вопросы о проблемах и перспективах этого вида спорта.



«То, что чемпионат состоялся – это результат не одного года работы. Я, еще будучи врио главы встречался с руководством Федерации борьбы России и проговаривал варианты развития. И непосредственно работа с нашей федерацией – у нас поменялся руководитель, поменялся тренер сборной, появился главный спонсор, повысили статус нашего турнира. Это такая планомерная работа, которая дала результат. Но это не финиш, это промежуточный, хороший и важный результат. Мы провели чемпионат по вольной борьбе, сейчас у нас будет чемпионат среди женщин. Мы движемся дальше, нам нужно, чтобы наши спортсмены занимали более высокие места, чтобы больше детей и молодежи занимались спортом», - сказал глава республики.



Алексей Цыденов также отметил, что проведение крупных мероприятий в регионе приносит мультипликативный эффект.



«Республика будет двигаться не только в спортивном плане медалей, но и в экономическом. Это туристический бизнес, сфера услуг, это повышение экономической активности. Это повышение узнаваемости республики, повышение ее привлекательности. Прошедший чемпионат - не повод расслабляться, нам нужно собраться и еще более активно и уверенно двигаться вперед», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Напомним, по итогам чемпионата правительство Бурятии и Федерация спортивной борьбы России подписали соглашение о развитии этого вида спорта в республике. До конца 2021 года Бурятия получит от федерации 40 борцовских ковров.



«В первую очередь эти ковры будут переданы в рамках проекта «Борьба в школу» - в те образовательные учреждения, где тренеры есть по вольной борьбе, есть помещения для развития этого вида спорта. А также в другие спортивные сооружения, где есть тренеры, но нет ковров. В течение двух недель федерация борьбы совместно с нами проведем аналитику населенных пунктов, где необходимы эти ковры. Они попадут туда, где в них действительно нуждаются», - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.



Также министр спорта и молодежной политики ответил на вопрос о тренерских кадрах.



«Задача федерации, министерства и правительства - создать в каждом районе республики филиалы с попечительским советом. И задача этой структуры поддерживать тренеров на местах, в том числе финансово. Нужно создавать условия проживания, дополнительного заработка – так мы сможем привлечь молодых тренеров в села, которые, по сути, дают нам чемпионов», - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



Заслуженный тренер России Валерий Иванов поблагодарил министра за личный вклад в успехи сборной Бурятии. «Когда наш министр ездит с нами на соревнования – это совсем другое отношение. Вячеслав Анатольевич поехал с нами в Красноярск на гран-при Ярыгина, конечно, мы не могли там плохо выступить», - сказал Валерий Николаевич.



Фото: egov-buryatia.ru

