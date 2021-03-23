Алексей Цыденов сохраняет высокий рейтинг доверия у населения Бурятии

Среди потенциальных кандидатов в Госдуму РФ наиболее узнаваем лидер БРО КПРФ Вячеслав Мархаев



Глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет высокий рейтинг у населения республики. На вопрос о доверии к нему положительно ответили 63,5 % всех респондентов опроса социологической службы «Социс» (ООО, г.Улан-Удэ). Независимое исследование общественного мнения проведено в столице Бурятии и трех районах республики (Закаменском, Тарбагатайском, Хоринском). Максимальный результат у Алексея Цыденова - в Закаменском районе (75 %), минимальный - в Улан-Удэ (54,9 %).



В рамках исследования определялась узнаваемость политиков Бурятии - потенциальных кандидатов в Госдуму РФ. По этому показателю наивысший рейтинг у лидера БРО КПРФ Вячеслава Мархаева - его знают или «что-то слышали» 63,2 % опрошенных. Причем, из этой группы политиков он является наиболее узнаваемым лицом во всех муниципальных образованиях, где проводилось исследование, включая Улан-Удэ (65,7 %).



На второй позиции - тоже представитель КПРФ, депутат Народного Хурала Баир Цыренов. Его знают или «что-то слышали» 39,2 % респондентов.



Действующего депутата Госдумы РФ Николая Будуева знают 31,9 % опрошенных. Наиболее узнаваем парламентарий в Хоринском районе (38,5 %) и в Улан-Удэ (37,3 %), где с 2014 по 2016 год он был депутатом горсовета.



Министра спорта и молодежной политики РБ Вячеслава Дамдинцурунова более всего знают в Закаменском районе (37,6 %), менее - в Тарбагатайском (9,8 %), в целом - 26,9 % респондентов.



Депутат Народного Хурала Игорь Марковец известен 22,5 % опрошенных.



Готовность голосовать за партию «Единая Россия» на момент проведения социологического исследования выразили 37,8 % респондентов, за КПРФ - 33,6 %, за ЛДПР - 12,2 %, «Справедливая Россия - За Правду» набрала 8 % сторонников. Не определились с выбором 28,2 %.



Ответы на вопрос «Как вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в Республике Бурятия в настоящее время?» распределились следующим образом:



- 36,8 % процента считают, что ничего не меняется;

- 32,1 % ощущают ухудшение ситуации;

- 24,8 % уверены, что ситуация улучшается;

- 6,4 % затруднились ответить.



Преобладание оценок «ничего не меняется» и «ситуация ухудшается», составляющих в сумме 68,9 %, вкупе с высокой узнаваемостью лидеров КПРФ Вячеслава Мархаева и Баира Цыренова создают благоприятные стартовые условия для оппозиции. Но при этом рейтинг компартии существенно отстает от их персональных показателей (хотя узнаваемость и готовность голосовать - далеко не одно и то же).



Можно прогнозировать, что основная борьба развернется на одномандатном округе, где глава Бурятии Алексей Цыденов рассчитывает видеть кандидатом от «Единой России» (по итогам праймериз) Вячеслава Дамдинцурунова. Последний пока отстает от Вячеслава Мархаева (26,9 против 63,2) и от Баира Цыренова, но главное, все-таки, готовность голосовать, которая зависит от выбранной идеологии, технологии и тактики предвыборной борьбы.



Николай Будуев по уровню узнаваемости ближе других провластных политиков к лидерам КПРФ в Бурятии и способен эффективно «играть на их поле» (его «козырные» темы - борьба с коррупцией, произволом монополистов, защита Байкала и прав населения). Возможно, мы снова увидим его в партийном списке «Единой России» в качестве представителя Общероссийского народного фронта, в состав Центрального штаба которого он входит.



У самой «Единой России» вопреки многочисленным интуитивным прогнозам экспертов положение в Бурятии устойчивое, а результат в сентябре может быть весьма высоким. Но при условии, что список партии возглавит Алексей Цыденов. Наиболее сложным участком предвыборного «фронта» для единороссов скорее всего станет Улан-Удэ. Именно в столице республики развернется «генеральное сражение» как за партийные голоса, так и в «личном зачете» - по одномандатному округу.



Социологическое исследование проводилось в период с 1 февраля по 12 февраля 2021 года методом анкетирования по районированной, сплошной выборке, общее число респондентов - 408 человек в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающих на территории Республики Бурятия.



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